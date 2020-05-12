Супрун раскритиковала организацию работы общественного транспорта в Украине

Уляна Супрун прокомментировала работу общественного транспорта в Украине во время и после ослабления карантина. По словам бывшего руководителя Минздрава, правительство обошло стороной вопрос, как украинцам добираться до работы.

Она подчеркнула, что ни в одной стране мира, даже в тех, где было зафиксировано наивысшее количество случаев COVID-19, или в периоды пикового роста, общественный транспорт не останавливал работу. Транспорт продолжал работать с определенными ограничениями и условиями.

Полная остановка общественного транспорта была только в китайском городе Ухань и частично в Хорватии. При этом в большинстве стран пересмотрели протоколы работы транспорта, усилили дезинфекции и приняли другие меры, которые позволили существенно уменьшить риски передачи коронавируса.

Также во многих странах было уменьшено количество рейсового транспорта, открыто улицы и увеличено количество велодорожек, чтобы люди больше передвигались на велосипедах.

В метро и наземном транспорте были установлены антисептики, менялся график работы, было добавлено количество вагонов для лучшего соблюдения дистанции в транспорте. Водителям также разрешили пропускать остановки для сохранения физической дистанции внутри транспорта.

"Эти меры позволили уменьшить риски передачи вируса, продолжать работу транспорта, вместе с этим избежать транспортного коллапса в городах и больших скоплений людей", - отметила Супрун.

В Киеве метро закрылось еще 17 марта. Но люди все-равно перемещались по городу, поэтому можно было наблюдать множество фото переполненных автобусов и маршруток и очереди на остановках общественного транспорта с десятками людей в ожидании транспорта.

Супрун отметила, что такие скопления людей – благоприятная среда для распространения вируса.

"Сейчас происходит постепенное снятие ограничений, но транспортный вопрос опять не решается. Кроме того, открытие метро планируется на последних этапах выхода из карантина. Опять мы рискуем попасть в крупный транспортный коллапс, а наземный транспорт может превратиться в огромный инкубатор вируса, который будет курсировать по городу", - добавила эксперт.

По ее словам, чтобы открывать общественный транспорт для всех, нужно провести надлежащую подготовку. Необходимо сделать разметки для сохранения дистанции, внедрить усиленную дезинфекцию, провести планирование расписания, установить антисептики.

Напомним, что Супрун призвала украинцев подписать петицию на установку антисептиков в киевском метро.