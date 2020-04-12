Супрун объяснила, почему карантин не работает и как остановить коронавирус

Супрун высказалась о карантине (коллаж РБК-Украина)

Уляна Супрун заявила об эффективности карантина в комплексе с массовым тестированием на COVID-19

Карантин в Украине из-за коронавируса не сможет остановить распространение вируса SARS-CoV-2, и во время действующих ограничительных мер очень важно проводить тестирования граждан. Об этом заявила бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун.

Медик на своей странице в Facebook рассказала о ситуации с тестами на коронавирус в Украине и указала на важные нюансы в этом вопросе.

"Чем больше мы тестируем, тем больше имеем шансов отследить, локализовать и остановить распространение заболевания. Сегодня мы как бы имеем и тесты, и техническую способность. Давайте их задействовать, чтобы максимально использовать все доступные нам инструменты. И пока страна находится на карантине, должны использовать это время с максимальной эффективностью", - призвала экс-чиновник.

Супрун отметила, что карантин - не время для отдыха, но "драгоценный кредит", который надо использовать для максимального внедрения других мероприятий, которые "реально могут замедлить распространение вируса и помочь спасти как можно больше жизней".

Она напомнила, что первый случай COVID-19 в Украине зафиксировали 3 марта, а сегодня количество пациентов с коронавирусом уже достигло более 2,5 тысяч.

Медик рассказала о ситуации с тестированием на коронавирус в соседних странах:

в Беларуси зафиксировано 2000 случаев COVID-19 и сделано 52 тысячи тестов;

в Румынии - 5500 случая коронавируса и 55 тысячи тестов;

в Польше - 5700 инфицированных и 118 тысяч проведенных исследований.

"В Минздраве Украины прогнозируют, что пик заболеваемости еще впереди, но несмотря на это главный санитарный врач Виктор Ляшко недавно заявил: "Украина может делать 30 тысяч тестов в неделю, но такой необходимости нет". Почему, если тестов и возможности нам хватает? Ведь опыт стран, где с распространением заболевания борются достаточно успешно (и это не Китай), показывает, что тестирование - важный инструмент в решении проблемы. Первый кейс COVID-19 в Южной Корее зафиксировали 20 января. С тех пор там сделали более полумиллиона тестов. Корейские ученые разработали собственный тестовый набор и запустили производство. В пик заболеваемости тест ежедневно проходили в среднем 15 тысяч человек. Корейцы имеют понимание, что тестирование в комплексе с карантином являются более эффективными, чем жесткий локдаун на грани с диктатурой", - акцентировала внимание Супрун.

Медик также рассказала, что сейчас в открытом доступе сложно найти понятную информацию о том, сколько тестов, где, сколько тестируют в сутки и хватает мощности лабораторий.

"В Украине пока тестируют только тех, кто имеет выраженные симптомы заболевания. Но и здесь - не всех. И в соцсетях, и мне лично часто пишут украинцы, которым отказывают в тестировании. Если это случилось с вами - обратитесь на правительственную горячую линию (15-45) или позвоните в ЦОС (0800505840)", - посоветовала Супрун.

Она подчеркнула, что сейчас, когда вирус уже зашел внутрь нашего общества и его носителями могут быть не только те, кто вернулся из-за границы, самое время внедрять массовое тестирование граждан.

"Это не значит тестировать каждого человека. Речь идет о том, чтобы делать тесты тем, кто имеет симптомы заболевания (и тем, кто нуждается в госпитализации, и тем, кто может оставаться дома), а если тест положительный, надо обязательно отслеживать и тестировать всех их контактных лиц. Сейчас таких людей лишь просят изолироваться дома", - говорится в публикации.

Ранее Уляна Супрун рассказывала о пресимптоматической и безсимптоматичной передаче вируса SARS-CoV-2 и отметила важность внедрения массового тестирования.