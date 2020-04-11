Передача коронавируса без симптомов: Супрун сделала важное заявление

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала о бессимптомном коронавирусе и как передается инфекция

Коронавирусная болезнь может проходить без проявления симптомов у пациента, но вирус остается активным и заражает других людей. Пресимптоматическая и безсимптоматичная передача вируса SARS-CoV-2 в настоящее время исследуется учеными.

Бывший руководитель Минздрава Украины Уляна Супрун рассказала подробности про такие случаи и отметила важность внедрения массового тестирования.

Течение инфекции, вызванной SARS-CoV-2, ориентировочно можно разделить так:

инфицированные с асимптоматичным течением болезни,

больные с легкими симптомами (имеют, легкую форму CОVID-19 и не требуют госпитализации)

люди, у которых вирус вызвал болезнь CОVID-19 с тяжелыми симптомами (нуждаются в госпитализации).

"Это означает, что не все люди инфицированы вирусом SARS-CoV-2 с болезнью CОVID-19. Но значит, что даже без симптомов болезни они могут инфицировать других", - отметила медик в своем Facebook.

Поэтому Всемирная организация здравоохранения определяет следующие типы передачи вируса:

Симптоматическая передача

Случай, когда у человека развиты признаки и симптомы COVID-19 и уже при их наличии может инфицировать других. Тут вирус SARS-CoV-2, прежде всего, передается от симптоматических людей другим людям при тесном контакте. Это происходит из-за небольших капель жидкостей из носа или рта, которые распространяются во время кашля, чихания, при разговорах или просто выдохе воздуха.

Другой способ - контакт с загрязненными предметами или поверхностями.

"Данные исследований, в которых собирали повторные биологические образцы у подтвержденных пациентов, свидетельствуют о том, что высвобождение вируса SARS-CoV-2 является самым высоким в верхних дыхательных путях (в носу и горле) в начале заболевания. То есть человек может быть наиболее заразным в течение первых трех дней со дня появления симптомов", - обратила внимание Супрун.

Пресимптоматическая передача

Инкубационный период для болезни COVID-19 (время от заражения вирусом до возникновения симптомов) составляет в среднем 5-6 дней, но может увеличиваться до 14-ти. В этот период некоторые инфицированные SARS-CoV-2 люди могут уже быть заразными и передавать вирус другим. То есть до появления симптомов болезни COVID-19.

Такой тип передачи был выявлен путем поиска контактных лиц и тщательного исследования кластеров подтвержденных случаев. Как оказалось, инфицирование произошло за 1-3 дня до появления симптомов у человека, который инфицировал другого.

Исследование серийных интервалов (количества дней между появлением симптомов) в первичном и вторичном случае в Китае показало, что 12,6% случаев передачи были пресимптоматическими.

Механизм передачи вируса от пресимптоматического случая такой же, как и во время симптоматического - через капли во время тесного контакта с другим человеком или прикосновения к загрязненным поверхностям.

Асимптоматическая (безсимптоматичная) передача

Фактически такая же, как и пресимптоматическая. Только с отличием, что человек с вирусом SARS-CoV-2 вообще не развивает симптомов болезни COVID-19, то есть не имеет клинических проявлений болезни.

"Интересно, что бессимптомные случаи характеризовались низким титрами антител вируса SARS-CoV по сравнению с инфицированными людьми, которые развили пневмонию", - отметила Супрун.

Что из этого следует

Раннее выявление и изоляция симптоматических больных COVID-19, вместе с отслеживанием и изоляцией их контактов является важной стратегией сдерживания COVID-19, подчеркивает экс-чиновник.

"Однако, существование подтверждений о передаче вируса без симптомов также должны учитываться, особенно при разработке стратегии тестирования населения. Тем более, протестированы на SARS-CoV-2 должны быть все контактные лица обнаруженного больного, даже если они не проявляют симптомов COVID-19", - подчеркивает Супрун.

Кроме того она заявила, что тестирование людей только с симптомами неспособно выявить все случаи инфицирования SARS-CoV-2. Супрун назвала это одним из аргументов в пользу внедрения массового тестирования людей и увеличение мощностей тестирования.

Ранее мы писали о том, что коронавирус может проявляться бессимптомно или же по своим признакам быть похожим на сезонную ОРВИ, и описывали некоторые специфические симптомы, которые способны указать, что вы уже перенесли коронавирус.