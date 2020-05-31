Супрун объяснила, как низкое давление влияет на здоровье: может быть опасным для жизни

Уляна Супрун рассказала о гипертензии и гипотензии и дала полезные советы
Уляна Супрун рассказала об артериальном давлении, и как оно влияет на здоровье человека. Бывший руководитель Минздрава Украины отметила, что гипертензия - высокое давление - вызывает много осложнений, и может угрожать жизни.
Низкое давление - гипотензию - напрасно принято считать безопасным, так как в некоторых случаях оно имеет свои патологические причины, является признаком опасности для жизни и здоровья. Об этом Супрун написала в своем Facebook.
Медик подробно объяснила, что делать в таких случаях.
Для всех взрослых нормальное давление - меньше чем 140/90 мм ртутного столбика, а лучший (идеальный) - ниже 120/80 мм рт.ст.
Низким давлением считают значение меньше 90/60 мм рт.ст.
"Есть люди, которые постоянно имеют невысокое кровяное давление (например, 90/60 мм рт.ст.). Если они при этом чувствуют себя нормально, такое давление является их физиологической особенностью и никакой проблемы нет", - говорится в публикации.
В других же случаях низкое артериальное давление не является типичным для человека и сопровождается плохим самочувствием: общая слабость, головокружение, ощущение "потемнения перед глазами".
Самой распространенной формой гипотензии является так называемая ортостатическая гипотензия, которая обычно наблюдается у людей пожилого возраста.
Чтобы ее выявить, следует провести измерения давления сначала в положении лежа, а затем через 2-3 минуты после перехода в положение стоя. Если систолическое давление в положении стоя оказался на 20 мм рт.ст. ниже давления в положении лежа, это значит, что у человека есть ортостатическая гипотензия.
"Причин ортостатической гипотензии немало: сахарный диабет, паркинсонизм, аутоиммунные заболевания и тому подобное. Но прежде всего следует убедиться, что человек потребляет достаточно жидкости (норма составляет не менее 20 мл на 1 кг веса в сутки) и посмотреть, какие лекарства он принимает", - рассказала Супрун.
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Автор: Владимир Костырин