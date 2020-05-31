Супрун пояснила, як низький тиск впливає на здоров'я: може бути небезпечним для життя

Уляна Супрун розповіла про гіпертензію та гіпотензію і дала корисні поради
Уляна Супрун розповіла про артеріальний тиск, і як він впливає на здоров'я людини. Колишня керівниця МОЗ України зазначила, що гіпертензія - високий тиск - викликає багато ускладнень, і може загрожувати життю.
Низький тиск - гіпотензію - марно заведено вважати безпечним, бо в деяких випадках він має свої патологічні причини, є ознакою небезпеки для життя і здоров'я. Про це Супрун написала у своєму Facebook.
Медик докладно пояснила, що робити в таких випадках.
Для всіх дорослих нормальний тиск - менше ніж 140/90 мм ртутного стовпчика, а найкращий (ідеальний) - нижче за 120/80 мм рт.ст.
Низьким тиском вважають значення менше за 90/60 мм рт.ст.
"Є люди, які постійно мають невисокий кров'яний тиск (наприклад, 90/60 мм рт.ст.). Якщо вони при цьому почуваються нормально, такий тиск є їхньою фізіологічною особливістю і жодної проблеми немає", - йдеться у публікації.
В інших же випадках низький артеріальний тиск не є типовим для людини та супроводжується поганим самопочуттям: загальна слабкість, запаморочення, відчуття "потемніння перед очима".
Найпоширенішою формою гіпотензії є так звана ортостатична гіпотензія, яка зазвичай спостерігається у людей літнього віку.
Щоб її виявити, слід провести вимірювання тиску спочатку у положенні лежачи, а потім через 2-3 хвилини після переходу у положення стоячи. Якщо систолічний тиск у положенні стоячи виявився на 20 мм рт.ст. нижчим за тиск у положенні лежачи, це значить, що у людини є ортостатична гіпотензія.
"Причин ортостатичної гіпотензії є чимало: цукровий діабет, паркінсонізм, аутоімунні захворювання тощо. Але передусім слід переконатися, що людина споживає достатньо рідини (норма становить не менше 20 мл на 1 кг ваги на добу) і переглянути, які ліки вона приймає", - розповіла Супрун.
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Автор: Володимир Костирін