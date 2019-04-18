У Супрун "наехали" на Зеленского из-за медреформы

Владимира Зеленского обвинили в распространении дезинформации относительно медицинской реформы в Украине. О том, что кандидат в президенты продемонстрировал неосведомленность относительно работы экстренной службы и запуска трансформации здравоохранения, заявили в Минздраве.

В ведомстве отметили, что слова о медицинской реформе, сказанные Владимиром Зеленским в интервью РБК-Украина, являются ложными.

"Я думаю, сама Верховная рада не знает ответы на какие-то вопросы, которые беспокоят общество. Это как с медицинской реформой. Это точно такая же история. Принимают медицинскую реформу… Кто вообще спросил у людей, а как мы из села доедем в эту больницу? Потому что теперь скорая помощь не приезжает, а у моего ребенка 39, а даже если 37, и эта бабушка с этой внучкой, у нее сердце хватает, к ней не едет скорая помощь, потому что у нас такая реформа", - говорил кандидат на пост гаранта.

Скриншот (facebook.com/moz.ukr)

На Facebook-странице Минздрава напомнили, что концепция изменений в системе здравоохранения была разработана экспертами еще в 2014 году. При этом перед запуском трансформации системы здравоохранения была проведена серия консультаций с пациентами, медиками, руководителями медицинских учреждений, органов местного самоуправления, местных администраций и т. д. во всех регионах страны

"Динамика выбора своего врача и уровень удовлетворения граждан свидетельствуют о поддержке трансформации здравоохранения и хорошо проработанном плане изменений", - говорится в сообщении

Также в ведомстве подчеркнули, что вызовы скорой помощи никто не отменял, а "обращение родителей маленьких пациентов является экстренным вызовом, на который обязательно приезжает и будет приезжать бригада экстренной медицинской помощи".

"Сегодня более 70% вызовов скорой - это непрофильные случаи. Экстренная помощь до сих пор обслуживает эти случаи, из-за чего часто не может вовремя оказать необходимую помощь людям в критическом состоянии, в частности - детям", - добавили в Минздраве.

"Люди в состояниях, не угрожающих жизни (незначительное повышение температуры или давления без дополнительных симптомов, случаи обострения хронических болезней и тому подобное) также получают необходимую помощь. Если на региональном уровне не определен механизм предоставления медицинской помощи в неэкстренных случаях, к таким пациентам выезжают бригады экстренной (скорой) медицинской помощи в течение 1 часа с момента получения обращения", - резюмировали у Супрун, комментируя слова Зеленского.









Скриншот (facebook.com/moz.ukr)

Ранее Зеленский рассказал о своем отношении к легализации наркотиков.