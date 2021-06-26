Суперсвойства вишни, о которых вы даже не догадывались: универсальное лекарство

В Украине уже начался сезон вишни . Это одна из самых любимых ягод украинцев. И не зря. Ведь вишня не только вкусная, но также содержит витамины, минералы и соединения с мощным положительным воздействием на здоровье человека.

Помогает при воспалениях

Вишня может быть особенно полезна как часть противовоспалительной диеты. При этом, это касается как терпких, так и сладких сортов вишни, а также вишневого сока.

Лечение подагры

Употребление вишни может помочь человеку поддерживать умеренный уровень мочевой кислоты в организме.

Согласно результатам различных исследований, прием вишневого концентрата или употребление вишни на 35% уменьшало симптомы подагры в течение двух дней. И это независимо от пола, массы тела, потребления алкоголя, диуретиков и употребления лекарств против подагры.

Польза для сердца

В целом диета, основанная на фруктах и овощах и с низким содержанием насыщенных жиров, лучшая для сердца. Однако вишня может быть особенно ценной в здоровой для сердца диеты, поскольку она снижает артериальное давление благодаря полифенолу и калию, которые содержатся в ягоде.

А высокое кровяное давление является одним из самых основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые является основной причиной смерти во всем мире и Украине в частности.

К слову, в 100 г вишни содержится около 5% суточной нормы калия.

Улучшает сон

Вишня - естественный источник мелатонина, который является нейромедиатором, влияющим на сон и настроение человека. Мелатонин может быть полезен для тех, кто страдает бессонницей, поскольку именно это химическое вещество отвечает за сонливость. Особенно она помогает людям старшего возраста.

Повышает физическую выносливость

Регулярные физические упражнения - важная составляющая здорового образа жизни. Однако они могут привести к боли в мышцах или даже травмам.

А вот употребление вишни улучшает выносливость человека во время физических упражнений. Возможно, это было связано с ее низким гликемическим индексом и противовоспалительными, антиоксидантными свойствами и свойствами, усиливают кровоток.

Но не забывайте: людям с язвой или гастритом стоит воздержаться от употребления вишни.

Пищевая ценность вишен (medicalnewstoday.com)

Сколько стоит вишня сегодня

Сейчас на украинских рынках вишню можно приобрести по 25-40 грн/кг. Такая небольшая цена, говорят эксперты, обусловлена уменьшением спроса на эту полезную ягоду и высоким урожаем, чем было в прошлом году... Собственно, сейчас практически по таким же ценам можно приобрести и черешню, и клубнику.

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