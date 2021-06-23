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Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают украинцы. Это не коронавирус

Новина українською →
Среда 23 июня 2021 16:43
Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают украинцы. Это не коронавирус Фото: названы самые смертоносные болезни в Украине (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Смертность в Украине выросла с начала 2021 года. Больше всего людей за январь-апрель умерло в Харьковской области (почти 18 тыс. человек) и в Киеве (чуть более 16 тыс. человек). А основной причиной, которая убивает украинцев, являются болезни системы кровообращения, в частности ишемическая болезнь сердца.

Об этом свидетельствуют самые свежие данные, обнародованные на сайте Государственной службы статистики Украины.

Самые смертоносные болезни для украинцев

По данным Госстата, с начала 2021 года от болезней системы кровообращения умерло 150 573 украинцев. Из них 105 172 человек умерли от ишемической болезни сердца, 1 287 - от алкогольной кардиомиопатии и 28 657 - от цереброваскулярных болезней.

Коронавирус - на втором месте среди причин смертности этого года. Смертельными последствия COVID-19 оказались для 27 176 украинцев.

Также многие люди продолжают становиться жертвами разнообразных злокачественных новообразований. От онкологических заболеваний умерло 24 333 человека.

От туберкулеза и ВИЧ умерло в этом году 1 006 и 791 украинцев соответственно. Это гораздо меньше, чем от болезней органов дыхания. Так, например, грипп и пневмония убили 6 691 наших сограждан.

Другие причины смертности в Украине

Кроме того, почти 10 тысяч украинцев умерли из-за так называемых "внешних факторов".

Наибольшее количество смертей повлекли самоубийства - свели счеты с жизнью в этом году 1 764 украинцев.

Также многие люди (947) погибли под колесами авто или в результате других дорожно-транспортных происшествий.

  • Еще причины смертности в Украине таковы:
  • случайное утопление и погружение в воду - 282
  • несчастные случаи, вызванные действием дыма, огня и пламени-607
  • случайное отравление, вызванное отравляющими веществами (кроме алкоголя) - 657
  • случайное отравление и действие алкоголя-740
  • последствия нападения с целью убийства или нанесения повреждения-438

Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают украинцы. Это не коронавирус

Напомним, ранее мы писали о том, что смертность в Украине превысила прошлогодний уровень почти на 50%.

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