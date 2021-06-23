Стало известно, от каких болезней чаще всего умирают украинцы. Это не коронавирус

Смертность в Украине выросла с начала 2021 года. Больше всего людей за январь-апрель умерло в Харьковской области (почти 18 тыс. человек) и в Киеве (чуть более 16 тыс. человек). А основной причиной, которая убивает украинцев, являются болезни системы кровообращения, в частности ишемическая болезнь сердца.

Об этом свидетельствуют самые свежие данные , обнародованные на сайте Государственной службы статистики Украины.

Самые смертоносные болезни для украинцев

По данным Госстата, с начала 2021 года от болезней системы кровообращения умерло 150 573 украинцев. Из них 105 172 человек умерли от ишемической болезни сердца, 1 287 - от алкогольной кардиомиопатии и 28 657 - от цереброваскулярных болезней.

Коронавирус - на втором месте среди причин смертности этого года. Смертельными последствия COVID-19 оказались для 27 176 украинцев.

Также многие люди продолжают становиться жертвами разнообразных злокачественных новообразований. От онкологических заболеваний умерло 24 333 человека.

От туберкулеза и ВИЧ умерло в этом году 1 006 и 791 украинцев соответственно. Это гораздо меньше, чем от болезней органов дыхания. Так, например, грипп и пневмония убили 6 691 наших сограждан.

Другие причины смертности в Украине

Кроме того, почти 10 тысяч украинцев умерли из-за так называемых "внешних факторов".

Наибольшее количество смертей повлекли самоубийства - свели счеты с жизнью в этом году 1 764 украинцев.

Также многие люди (947) погибли под колесами авто или в результате других дорожно-транспортных происшествий.