Супершвидка сирна паска без дріжджів: для тих, хто не хоче весь день стояти на кухні

Рецептів паски існує безліч і щорічно кулінари діляться своїми секретами. Можна випікати паски дріжджові, повітряні, сирні, з цукатами та без - яка більше подобається до смаку.

Одним із таких рецептів поділилася фуд-блогер Людмила Борщ. Як зробити сирну паску без дріжджів – читайте нижче.

Вам знадобляться:

Сир - 450 г

Яйця – 5 шт.

Розпушувач - 12 г

Ванільний цукор - 10 г

Родзинки - 50 г

Журавлина - 50 г

Вершкове масло - 150 г

Сіль

Для глазурі:

Білок – 2 шт.

Цукрова пудра – 200 г

Сік лимона – 2 ст. ложки

Сіль - щіпка

Як приготувати сирну паску

Спочатку потрібно подрібнити сир – бажано в блендері, оскільки маса потрібна дрібна та однорідна. 4 яйця та 1 жовток збиваємо міксером – приблизно 2 хвилини.

В окремій мисці з'єднуємо сир, збиті яйця, цукор, ванільний цукор, дрібку солі. Все добре перемішуємо і додаємо розтоплене вершкове масло. Просіюємо борошно та розпушувач, а потім додаємо їх до сирно-яєчної маси. Варто додавати порціями та добре перемішувати.

Далі в тісто додаємо родзинки та журавлину. Їх потрібно заздалегідь помити та обсушити. Тісто повинно вийти трохи рідким, щоб викладати можна було звичайною ложкою.

Форми наповнюємо тістом наполовину або трохи більше ніж наполовину. Вирівнюємо ложкою, щоб поверхня була рівною. Відправляємо паски в розігріту духовку до 180 градусів і випікаємо 40-45 хвилин. Можна перевірити готовність дерев'яною шпажкою.

Поки паски холонуть, робимо глазур. Висипаємо в миску цукрову пудру, додаємо щіпку солі, білки та 2 столові ложки соку лимона. Збиваємо міксером 2 хвилини.

Потім паски занурюємо в готову глазур. Зверху можна посипати присипкою.