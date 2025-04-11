Суперник Гвоздика відмовився від бою: чи битиметься українець у квітні?

Поєдинок Олександра Гвоздика, який заплановано на 19 квітня опинився на межі зриву. Суперник, з яким повинен був боксувати екс-чемпіон світу за версією WBC відмовився від бою.

Що відомо про бій

Запланований на 19 квітня бій українського боксера Олександра Гвоздика опинився під загрозою зриву. Його суперник, американець Шон МакКалман, відмовився виходити на ринг, і тепер команда українця терміново шукає нового опонента.

Олександр Гвоздик, який готувався до повернення після перерви, не приховує свого розчарування, але зберігає бойовий настрій. Зараз український боксер напівважкої ваги перебуває у хорошій формі, оскільки він провів повноцінний тренувальний табір та спарингував з хорошими бійцями.

“Хочеться нарешті завершити це. Дуже розчаровує, коли ти працюєш два місяці, робиш вагу, не їси, страждаєш, а потім все в один момент зривається. Коли ти готуєшся, то завжди хочеться завершити свою роботу та провести бій, навіть якщо невеликий гонорар”, – сказав він.

Коли востаннє бився Олександр Гвоздик

Поєдинок між Олександром Гвоздиком та Девідом Бенавідесом відбувся 15 червня 2024 року на арені MGM Grand у Лас-Вегасі. На кону стояв тимчасовий титул чемпіона WBC у напівважкій вазі.

Бій тривав усі 12 раундів, і перевага була на боці Бенавідеса. Судді одноголосно віддали перемогу американському боксеру з рахунками 116-112, 117-111 та 119-109. Проте Олександр теж виглядав небезпечним у цьому бою та створив чимало проблем опоненту.

Після поєдинку Гвоздик подякував своїй команді та привітав суперника з перемогою. Він зазначив, що, незважаючи на поразку, продовжить працювати над собою.

Ця поразка стала другою для Гвоздика на професійному рингу після програшу Артуру Бетербієву у 2019 році. Однак, з моменту бою проти Бенавідеса українець не виходив у ринг.