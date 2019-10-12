В супермаркете мужчина поиздевался над иностранцем и снял на видео

В АТБ мужчина поиздевался над иностранцем (коллаж РБК-Украина)

Украинец в супермаркете публично унизил темнокожего иностранца

В одном из магазинов сети супермаркетов АТБ мужчина ударил по лицу африканца и заставил его есть на камеру банан. Видео снимал сам нападавший. Предыстория инцидента на камеру не попала, однако в сети заметили, что оснований для такого поведения со стороны украинца не было. Спорный ролик опубликован в социальной сети Facebook.

На кадрах видно, как нападавший ударил иностранца и кинул ему банан со словами "Хавай давай!". Испуганный парень согласился и взял фрукт. Мужчина продолжал издеваться над ним.

Посетители или сотрудники супермаркета заступились за иностранца, крича: "прекратите это делать!". Очевидно, что действия одного из покупателей были явно необоснованными. В сети также выразили свое мнение по поводу случившегося:

Животные...

Автор видео думает, что он останется безнаказанным... х*й ты, Вася, угадал...

Пожелаем инициатору вот этой срани такого же отношения в другой стране.

А есть автор видео? Очень нужен.

Очень цепляющая тема. Вам не кажется, что может быть коллаба за деньги? Ну типа берем согласного темнокожего друга и снимаем такую дичь, кассиры и зрители дарят бесплатное настоящее возмущение, а при любом шухере обнимаемся, "мы так шутим, мы друзья". Много знало про канал; который на ватермарке? Вот и я не знал. Держите эмоции, глаза и уши всегда на чеку, критичное мышление всегда наготове. Время такое, на*бать видосом лишь бы хайпануть нечего делать сегодня.

В АТБ мужчина поиздевался над иностранцем (скриншоты: facebook.com/vsyvokon)

В АТБ мужчина поиздевался над иностранцем (видео: facebook.com/vsyvokon)

Примечательно, что в самом ролике не видно, в каком именно городе произошел инцидент. По данным СМИ, это все же был Киев.

Напомним, что ранее в Киеве маршрутчик угрожал ветерану АТО (видео).