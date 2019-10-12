В супермаркете мужчина поиздевался над иностранцем и снял на видео

Украинец в супермаркете публично унизил темнокожего иностранца
В одном из магазинов сети супермаркетов АТБ мужчина ударил по лицу африканца и заставил его есть на камеру банан. Видео снимал сам нападавший. Предыстория инцидента на камеру не попала, однако в сети заметили, что оснований для такого поведения со стороны украинца не было. Спорный ролик опубликован в социальной сети Facebook.
На кадрах видно, как нападавший ударил иностранца и кинул ему банан со словами "Хавай давай!". Испуганный парень согласился и взял фрукт. Мужчина продолжал издеваться над ним.
Посетители или сотрудники супермаркета заступились за иностранца, крича: "прекратите это делать!". Очевидно, что действия одного из покупателей были явно необоснованными. В сети также выразили свое мнение по поводу случившегося:
В АТБ мужчина поиздевался над иностранцем (скриншоты: facebook.com/vsyvokon)
В АТБ мужчина поиздевался над иностранцем (видео: facebook.com/vsyvokon)
Примечательно, что в самом ролике не видно, в каком именно городе произошел инцидент. По данным СМИ, это все же был Киев.
Напомним, что ранее в Киеве маршрутчик угрожал ветерану АТО (видео).