Я бы вам отрезала пальцы: в ПриватБанке унизили трансгендерную активистку

Коллаж (РБК-Украина)

Сотрудница ПриватБанка угрожала активистке и грубо ее унижала

В ПриватБанке разразился скандал между сотрудницей учреждения и трансгендерной активисткой, которая пришла в кассу и возмутилась тем, что о ее закрытии никто не сообщил. Анастасия Кристель Домани рассказала, как все происходило на самом деле на своей странице в Facebook. Она является ЛГБТ-активисткой и правозащитницей.

Инцидент произошел в отделении банка по адресу Воздухофлотский, 50/2. Активистка высказала негодование, что о закрытии кассы никто не сообщил, после чего охрана банка закрыла двери изнутри и со стороны менеджера банка Инны Гуглевец начались угрозы. Она спрашивала, разрешены ли сейчас однополые отношения и, находится ли в разводе Анастасия.

Как оказалось, Анастасия в 2018 году обращалась в отделение банка и меняла документы, так как сменила имя на женское.

"Я бы вас выгнала еще тогда, в 2018 году, когда вы приходили ко мне менять карты и персональные данные, жаль детей, которые должны таких .... родителей терпеть", - заявила менеджер ПриватБанка.

Все время к Анастасии обращались только в мужском роде.

"Я бы вам отрезала пальцы за ложь как в древности это делали". - это после моего разговора с отделом клиентской поддержки ПриватБанка, - когда меня спросили сколько по времени я нахожусь в банке, сказала один час", - вспоминает инцидент Анастасия.

Скриншот поста (Facebook)

Активистка вызвала полицию и сообщила, что сотрудник банка угрожает раскрыть ее персональные данные.

Фото: Менеджер банка Инна Гуглевец (Анастасия Домани/Facebook)

"Инна Владимировна Гуглевец в отделении на проспекте Воздухофлотском в процессе общения стала угрожать раскрытием личных данных, которые она знает, исходя из смены персональных данных в карте в прошлом году", - сообщила в комментарии к посту сама Анастасия.

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