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У супермаркеті чоловік познущався над іноземцем і зняв на відео

STYLERЖиття    12.10.2019 - 18:28
У супермаркеті чоловік познущався над іноземцем і зняв на відео
В АТБ чоловік познущався над іноземцем (колаж РБК-Україна)

Українець в супермаркеті публічно принизив темношкірого іноземця

В одному з магазинів мережі супермаркетів АТБ чоловік вдарив по обличчю африканця і змусив його їсти на камеру банан. Відео знімав сам нападник. Передісторія інциденту на камеру не потрапила, однак в мережі помітили, що підстав для такої поведінки з боку українця не було. Спірний ролик опубліковано в соціальній мережі Facebook.

На кадрах видно, як нападник ударив іноземця і кинув йому банан зі словами "Хавай давай!". Переляканий хлопець погодився і взяв фрукт. Чоловік продовжував знущатися над ним.

Відвідувачі або співробітники супермаркету заступилися за іноземця, кричачи: "припиніть це робити!". Очевидно, що дії одного з покупців були явно необґрунтованими. В мережі також висловили свою думку з приводу того, що сталося:

  • Тварини...
  • Автор відео думає, що він залишиться безкарним... х*й ти, Вася, вгадав...
  • Побажаємо ініціатору цієї срані такого ж ставлення в іншій країні.
  • А є автор відео? Дуже потрібен.
  • Дуже чіпляюча тема. Вам не здається, що може бути коллаба за гроші? Ну типу беремо згодного темношкірого друга і знімаємо таку дичину, касири і глядачі дарують безкоштовне справжнє обурення, а при будь-якому шухері обнімаємося, "ми так жартуємо, ми друзі". Багато знало про канал; який на ватермарку? Ось і я не знав. Тримайте емоції, очі і вуха завжди на чеку, критичне мислення завжди напоготові. Час такий, на*бати відосом лише б хайпанути - нічого робити сьогодні.

    В АТБ чоловік познущався над іноземцем (скріншоти: facebook.com/vsyvokon)

    АТБ чоловік познущався над іноземцем (відео: facebook.com/vsyvokon)

    Нагадаємо, що раніше у Києві маршрутник погрожував ветерану АТО (відео).

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