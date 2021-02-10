В супермаркете Киева уволили со скандалом работника за отказ обслуживать на украинском языке

Все началось с того, что 22 января жительница Киева Анна Сокол сообщила, что в супермаркете "Новус" на Златоустовской улице кассир на ее просьбу говорить на украинском языке ответила "началось, бля*ь". Женщина потребовала руководство разобраться и принять меры по отношению сотрудницы Семчук Оксаны.

Кассир супермаркета отказывалась обслуживать на украинском языке (Скриншот)

После этого Анна Сокол получила ответ от управляющей данного магазина сети. В нем сообщалось, что руководство торговой точки приняло решение уволить с должности кассира Семчук Оксану. С остальным персоналом провели образовательную беседу.

Компания "Новус" уволила кассира (Скриншот)

Также компания принесла свои извинения Анне за поведение их кассира и попросила прощения.

В комментариях к посту украинцы отреагировали на эту новость.