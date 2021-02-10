У супермаркеті Києва звільнили зі скандалом працівника за відмову обслуговувати українською мовою

Все почалося з того, що 22 січня мешканка Києва Ганна Сокіл повідомила, що в супермаркеті "Новус" на вулиці Златоустівській касир на її прохання говорити українською мовою, відповіла "почалося, бля*ь". Жінка зажадала керівництво розібратися і вжити заходів по відношенню до співробітниці Семчук Оксани.

Касир супермаркету відмовлялася обслуговувати українською мовою (Скріншот)

Після цього Ганна Сокіл отримала відповідь від керуючої даного магазину мережі. У ньому повідомлялося, що керівництво торгової точки прийняло рішення звільнити з посади касира Семчук Оксану. З іншим персоналом провели просвітницьку бесіду.

Компанія "Новус" звільнила касира (Скріншот)

Також компанія перепросила Ганну за поведінку їх касира і попросила вибачення.

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