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У супермаркеті Києва звільнили зі скандалом працівника за відмову обслуговувати українською мовою

Автор: Людмила Жукова

В київському супермаркеті "Новус" касира звільнили за небажання обслуговувати клієнтів українською мовою.

Про це повідомили на сторінці у Facebook "Рух за мову".

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Все почалося з того, що 22 січня мешканка Києва Ганна Сокіл повідомила, що в супермаркеті "Новус" на вулиці Златоустівській касир на її прохання говорити українською мовою, відповіла "почалося, бля*ь". Жінка зажадала керівництво розібратися і вжити заходів по відношенню до співробітниці Семчук Оксани.

Касир супермаркету відмовлялася обслуговувати українською мовою (Скріншот)

Після цього Ганна Сокіл отримала відповідь від керуючої даного магазину мережі. У ньому повідомлялося, що керівництво торгової точки прийняло рішення звільнити з посади касира Семчук Оксану. З іншим персоналом провели просвітницьку бесіду.

Компанія "Новус" звільнила касира (Скріншот)

Також компанія перепросила Ганну за поведінку їх касира і попросила вибачення.

В коментарях до посту українці відреагували на цю новину.

  • Браво! Закони треба виконувати.
  • От і чудово. Українці будуть мати роботу. А моск*лики будуть без роботи.
  • Так їй догану виписали, деприміювали чи звільнили?
  • У великих мережах, де є гаряча лінія, простіше поскаржитись. А що робити, коли в магазині лише один продавець? А ще коли нема конкуренції й лаятись не хочеться, бо тобі через день туди ходити?

Як ми раніше писали, мовної омбудсмен розповів про покарання для депутатів за відмову говорити українською.

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