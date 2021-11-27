В супермаркете Киева охранники подрались с посетителем из-за маски: видео инцидента

В Киеве в супермаркете охранники и посетитель устроили драку - причиной конфликта стало нежелание покупателя надеть маску, как того требуют правила карантина. Инцидент снял на видео очевидец разборок, после чего кадры разметили в сети.
Ролик опубликован в Telegram-канале "Всевидящее око".
Отмечается, что случай рукоприкладства произошел в одном из магазинов популярной сети АТБ в Святошинском районе столицы на Борщаговке.
В супермаркет зашел мужчина без маски, чтобы сделать покупки. Просьбы кассирши надеть средство защиты покупатель игнорировал, и работница магазина обратилась к охранникам, чтобы те отреагировали.
Разговор с секьюрити не заладился, и перерос в настоящую драку.
На кадрах видно, как посетитель наносит сотруднику службы охраны удар ногой ниже пояса, тот наотмашь бьет мужчину по лицу. Затем к разборкам присоединился коллега охранника, и в итоге противник нашения масок оказывается на полу.
После этого секьюрити взял поверженного посетителя за волосы, крича "ты меня понял?!" Далее покупателя отпускают, и он отправился на выход.
В киевском магазине АТБ произошла драка между охранниками и посетителем (фото: скриншот видео)
Другие покупатели просто наблюдали за всем в зале супермаркета и в очереди, снимая на телефон, а кое-кто нецензурно комментировал происходящее.
Видео драки можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - присутствуют сцены насилия и звучит брань!)
Отметим, что подобные инциденты уже происходили - так, ранее в Киеве произошла драка в супермаркете между охранником и покупательницей, которая отказывалась надеть маску по просьбе секьюрити.
Также мы писали, что перед этим в Одессе охранник магазина подрался с женщинами из-за бутылки коньяка.