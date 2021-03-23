UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В супермаркете Киева охранник подрался с женщиной из-за маски: кого и как в итоге наказали

Автор: Владимир Костырин

В Киеве произошла драка в супермаркете между охранником и покупательницей, которая отказывалась надеть маску по просьбе секьюрити. Инцидент в магазине на улице Берковецкой вызвал массу возмущения в обществе, и по факту досадного происшествия было начато служебное расследование.

Об этом 23 марта передает на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Сам конфликт между посетительницей супермаркета и сотрудником полиции охраны произошел вчера. Правоохранитель несколько раз ударил женщину в голову. Клиентка решила дать сдачи - она бросилась на обидчика, стала его пинать и бить руками.

Потасовка происходила на глазах у других покупателей и работников магазина. Один из свидетелей снял инцидент на видео, после чего ролик попал в сеть.

Как стало известно позже, брутального охранника, который применил силу к женщине, уволили.

Кроме того, его непосредственного руководителя сняли с должности, а начальника столичного управления полиции охраны был объявлен выговор.

"Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Теперь сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции было поручено провести тщательную проверку событий в киевском супермаркете.

Видео: В супермаркете Киева охранник ударил женщину

Ранее сообщалось, что в Одессе в магазине покупатели устроили побоище из-за маски, а само происшествие попало на видео.

Также мы писали о том, что недавно в Житомире охранники в магазине ногами избили мужчину, который зашел погреться.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевохранасупермаркетинцидент
Читайте также
Под Николаевом депутат подстрелил местного жителя из-за спиленного дерева
В Киеве еще один курьер на мопеде устроил опасные гонки с "копами": видео погони
Прогноз погоды