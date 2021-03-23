У супермаркеті Києва охоронець побився з жінкою через маску: кого і як в підсумку покарали

У Києві сталася бійка в супермаркеті між охоронцем і жінкою-покупцем, яка відмовлялася надіти маску на прохання сек'юріті. Інцидент в магазині на вулиці Берковецькій викликав масу обурення у суспільстві, і за фактом прикрої події було розпочато службове розслідування.
Про це 23 березня передає на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Сам конфлікт між відвідувачкою супермаркету і співробітником поліції охорони стався вчора. Правоохоронець кілька разів ударив жінку в голову. Клієнтка вирішила дати здачі - вона кинулася на кривдника, стала його штовхати та бити руками.
Бійка відбувалася на очах в інших покупців та працівників магазину. Один зі свідків зняв інцидент на відео, після чого ролик потрапив у мережу.
Як стало відомо пізніше, брутального охоронця, який застосував силу до жінки, звільнили.
Крім того, його безпосереднього керівника зняли з посади, а начальнику столичного управління поліції охорони була оголошена догана.
"Такі ганебні дії поліцейського нічим не можуть бути виправдані. Тому за даним фактом призначено службове розслідування", - йдеться в повідомленні.
Тепер співробітникам внутрішньої безпеки Нацполіції було доручено провести ретельну перевірку подій у київському супермаркеті.
Відео: В супермаркеті Києва охоронець вдарив жінку
Раніше повідомлялося, що в Одесі в магазині покупці влаштували бойовисько через маску, а сама подія потрапила на відео.
Також ми писали про те, що нещодавно в Житомирі охоронці в магазині ногами побили чоловіка, який зайшов погрітися.