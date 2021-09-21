У супермаркеті Києва зухвало обманюють українців: "боги маркетингу"

У київському супермаркеті "Ашан" зухвало обманюють покупців. Людей приваблюють нібито вигідною ціною на товар, але виявляється, що ніякої акції на нього немає.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Київ без цензури".

Так, на товар халва з арахісом встановлено акційний цінник у розмірі 18.90 гривень. Але якщо його трохи відсунути виявляється, що вона стільки і коштувала до так званих знижок.

Цікаво, що ціна 25 гривень перекреслена, щоб ввести в оману покупця. Хоча судячи з усього халва стільки не коштувала.

Відзначимо, що мова йде про Ашан на Південній Борщагівці.

У Київському маркеті Ашан обманюють покупців

Відзначимо, що такі виверти торгових мереж вже давно не є новиною, але чомусь постійно практикуються маркетологами в супермаркетах.