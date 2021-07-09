Супермаркет "Ашан" в Киеве попал в скандал: на покупателя напала охрана с полицией

С чего все началось

Мужчина сообщил, что при входе в супермаркет уже запищала рамка, но охранники на это не обратили внимание. Он сделал покупки, но при выходе его ждал неприятный сюрприз - охрана магазина начала предъявлять к нему претензии и обвинять в воровстве.

" Рамка сработала снова, охрана решила, что я что-то украл. Бог с ними, достаю из сумки купленное, показываю чек – все сходится. Ок, думаю, пошел, но охрана в лице Светланы Покотилюк перекрыла дорогу и вызывала подмогу. Вскоре прилетели двое. Один — высокий и плотный, другой — низкий и тощий. Давай заливать, мол, у вас в сумке неоплаченный товар, показывайте, не может же вот так просто рамка пищать!" - описал события Станислав.

После задержания мужчина позвонил в полицию и сказали, что его не выпускают из магазина. На том конце провода сказали, мол, ждите, сейчас подойдет полицейский.

"Через несколько минут пришел полицейский. Оказывается, в "Ашан" такой есть на постоянной основе. Зовут Виталий Крысько (на фото в кепке), жетон №25267. Зарядил, мол, рамка сработала не просто так, доставайте все из сумки. Несколько минут препинаний и моего категорического ответа, что выворачивать содержимое сумки я не обязан, обыскивать меня без понятых и протокола не имеют права, поэтому я пошел", - рассказал Станислав.

Охрана и полиция не принесла извинений

Полицейский начал требовать документы и приложение "Дия" ему почему-то не подошло и он вызвал на подмогу еще патрульных. Рамка в магазине начала звенеть и на других покупателей и их тоже начали задерживать, хотя это не законно, отметил пострадавший.

"Напоследок отмечу, что никаких извинений ни от одного участника этой истории я не получил. Никто также палец о палец не ударил, чтобы посмотреть видео с камер наблюдения (как сказал Сергей Мальчик, охрана "Ашана" никогда не смотрит эти записи, им проще вызвать полицию), администрация магазина меня также проигнорировала", - резюмировал Станислав.

В "Ашане" незаконно задержали покупателя (facebook.com/stanislav.miroshnychenko)