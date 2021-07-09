Супермаркет "Ашан" у Києві потрапив у скандал: на покупця напала охорона з поліцією

З чого все почалося

Чоловік повідомив, що при вході в супермаркет вже запищала рамка, але охоронці на це не звернули увагу. Він зробив покупки, але при виході його чекав неприємний сюрприз - охорона магазину почала пред'являти до нього претензії і звинувачувати у крадіжці.

"Рамка спрацювала знову, охорона вирішила, що я щось вкрав. Бог з ними, дістаю з сумки куплене, показую чек - все сходиться. Ок, думаю, пішов, але охорона в особі Світлани Покотилюк перекрила дорогу і викликала підмогу. Незабаром прилетіли двоє. Один - високий і великий, інший — низький і худий. Давай заливати, мовляв, у вас в сумці неоплачений товар, показуйте, не може ж ось так просто рамка пищати!"- описав події Станіслав.

Після затримання чоловік подзвонив в поліцію і сказали, що його не випускають з магазину. На тому кінці дроту сказали, мовляв, чекайте, зараз підійде поліцейський.

"Через кілька хвилин прийшов поліцейський. Виявляється, в "Ашані" такий є на постійній основі. Звуть Віталій Крисько (на фото в кепці), жетон №25267. Зарядив, мовляв, рамка спрацювала не просто так, діставайте все з сумки. Кілька хвилин пунктуацій і моєї категоричної відповіді, що вивертати вміст сумки я не зобов'язаний, обшукувати мене без понятих і протоколу не мають права, тому я пішов", - розповів Станіслав.

Охорона і поліція не принесла вибачень

Поліцейський почав вимагати документи і "Дія" йому чомусь не підійшла і він викликав на підмогу ще патрульних. Рамка в магазині почала дзвеніти і на інших покупців і їх теж почали затримувати, хоча це не законно, зазначив потерпілий.

"Наостанок зазначу, що ніяких вибачень ні від одного учасника цієї історії я не отримав. Ніхто також палець об палець не вдарив, щоб подивитися відео з камер спостереження (як сказав Сергій Мальчик, охорона "Ашана" ніколи не дивиться ці записи, їм простіше викликати поліцію), адміністрація магазину мене також проігнорувала", - резюмував Станіслав.

В "Ашані" незаконно затримали покупця (facebook.com/stanislav.miroshnychenko)