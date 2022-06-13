Суперлуние в июне 2022: в чем его опасность и кому нужно быть осторожнее

Полнолуние в июне, которое еще называют Земляничной Луной, произойдет 14 июня. Спутник займет ближайшую точку на своей орбите вокруг Земли и приблизится на расстояние меньше 362 тысяч километров - это создаст видимость Суперлуния.

В чем заключается опасность этого Суперлуния и кому стоит быть осторожнее - читайте в материале ниже.

Полнолуние в июне называют Земляничным или Хитрым - оно имеет большое влияние на людей. Астрологи и эзотерики считают, что Луна 14 июня будет обладать сильным магическим воздействием.

14 июня в 14:51 по Киеву Земляничное Суперлуние вступит в свои права. Оно произойдет в знаке Стрельца, а это значит, что людьми будет двигать активность, целеустремленность и жажда выполнения собственных планов и желаний. Особенно удачным этот период станет для творческих людей.

Почему Суперлуние опасно

По мнению ученых, сближение Луны и Земли пробуждает гравитационные процессы и это оказывает влияние на нашу планету. Литосферные плиты, которые покрывают верхний слой Земли, могут периодически двигаться. А сближение приводит эти литосферные плиты в движение.

Для жителей Земли это грозит масштабными явлениями - землетрясениями, извержениями вулканов, цунами. Опасными ученые считают несколько дней до Суперлуния и почти неделю - после.

В 2021 году в аналогичный период Суперлуния были зафиксированы землетрясения в Чили, Японии, Греции и на Тайване.

По мнению эзотериков и астрологов, влияние Луны во время Суперлуния увеличивается на 10% и это может повлечь обострение настроения, психологических процессов.

Люди будут склонны к задумчивости, анализу и выяснениям правды. У многих может случиться прозрение и озарение, а еще - придет понимание некоторых жизненных процессов, ситуаций.

Также есть некоторая опасность для тех, кто в этот день будет в дороге. Нужно быть внимательнее и осмотрительнее, следить за ситуацией на дороге.

Основной удар Суперлуние может нанести в той сфере, которая отвечает за правдивую и ложную информацию. Возможно увеличение фейков, мошенничество.

Не стоит ничего покупать на непроверенных сайтах, откровенничать с незнакомыми людьми в интернете и ввязываться в споры в социальных сетях.

Что можно делать в Полнолуние 14 июня

Уделите время для очищения своего пространства - наведите порядок в доме

Попробуйте найти решение для проблемы, которая давно вас беспокоит

Если у вас есть порыв - займитесь творчеством

Вечер проведите с приятными людьми

Составьте план на ближайшее будущее

Используйте прилив энергии и позитива для благих целей

Что нельзя делать в Полнолуние 14 июня