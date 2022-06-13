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Супермісяць у червні 2022: у чому його небезпека і кому потрібно бути обережнішими

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Понеділок 13 червня 2022 20:43
Супермісяць у червні 2022: у чому його небезпека і кому потрібно бути обережнішими Фото: Повний місяць 14 червня буде небезпечним (starwalk space)
Автор: Анна Шиканова

Повний місяць у червні, який ще називають суничним Місяцем, відбудеться 14 червня. Супутник займе найближчу точку на своїй орбіті навколо Землі та наблизиться на відстань менш як 362 тисячі кілометрів - це створить видимість Супермісяця.

У чому полягає небезпека цього Супермісяця і кому варто бути обережнішими - читайте в матеріалі нижче.

Повний місяць в червні називають Суничним або Хитрим - він має великий вплив на людей. Астрологи та езотерики вважають, що Місяць 14 червня буде володіти сильним магічним впливом.

14 червня о 14:51 за Києвом суничний Супермісяць вступить у свої права. Він відбудеться в знаку Стрільця, а це значить, що людьми буде рухати активність, цілеспрямованість і жага виконання власних планів і бажань. Особливо вдалим цей період стане для творчих людей.

Чому Супермісяць небезпечний

На думку вчених, зближення Місяця і Землі пробуджує гравітаційні процеси та це впливає на нашу планету. Літосферні плити, які покривають верхній шар землі, можуть періодично рухатися. А зближення призводить ці літосферні плити в рух.

Для жителів Землі це загрожує масштабними явищами-землетрусами, виверженнями вулканів, цунамі. Небезпечними вчені вважають кілька днів до супермісяця і майже тиждень - після.

У 2021 році в аналогічний період Супермісяця були зафіксовані землетруси в Чилі, Японії, Греції та на Тайвані.

Супермісяць у червні 2022: у чому його небезпека і кому потрібно бути обережнішимиНа думку езотериків і астрологів, вплив місяця під час супермісяця збільшується на 10% і це може спричинити загострення настрою, психологічних процесів.

Люди будуть схильні до аналізу і до з'ясування правди. У багатьох може статися прозріння та осяяння, а ще - прийде розуміння деяких життєвих процесів, ситуацій.

Також є деяка небезпека для тих, хто в цей день буде в дорозі. Потрібно бути уважнішими та обачнішими, стежити за ситуацією на дорозі.

Основний удар Супермісяць може завдати в тій сфері, яка відповідає за правдиву і неправдиву інформацію. Можливе збільшення фейків, шахрайство.

Не варто нічого купувати на неперевірених сайтах, бути відвертими з незнайомими людьми в Інтернеті та вплутуватися в суперечки в соціальних мережах.

Що можна робити в повний місяць 14 червня

  • Приділіть час для очищення свого простору - наведіть порядок в домі
  • Спробуйте знайти рішення для проблеми, яка давно Вас турбує
  • Якщо у вас є порив - займіться творчістю
  • Вечір проведіть з приємними людьми
  • Складіть план на найближче майбутнє
  • Використовуйте прилив енергії та позитиву для благих цілей

Що не можна робити в повний місяць 14 червня

  • Не здійснюйте тривалі поїздки, особливо в незнайомі місця або по незнайомих трасах
  • Відкладіть фінансові операції, угоди та не укладайте договору
  • Цей день буде невдалим для співбесіди або зміни роботи
  • Не варто займатися переїздом
  • Не плануйте на Супермісяць якісь кардинальні зміни у своєму житті
  • Уникайте необдуманих вчинків
  • Не купуйте нічого на неперевірених сайтах
  • Уникайте імпульсивних вчинків і покупок

До речі, раніше ми писали про те, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень - з 13 по 19 червня.

А також розповідали про те, кому зірки пророкують щастя в любові в середині червня.

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