Суперфуд для довголіття: названо найкорисніший овоч для людей похилого віку

З віком потреби нашого організму змінюються, і правильне харчування відіграє ключову роль у підтримці здоров'я та активності. Людям похилого віку неодмінно треба слідкувати за своїм раціоном, щоб прожити довше.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який овоч є справжнім суперфудом для літніх людей.

Дієтологи стверджують, що звичайна білокачанна капуста - справжній скарб для людей похилого віку, адже вона містить безліч корисних речовин, необхідних для їхнього здоров'я.

Чому саме капуста?

Вітаміни та мінерали

Капуста багата на вітаміни С, К, групи В, а також мінерали, такі як калій, кальцій, магній та залізо. Ці речовини підтримують імунітет, зміцнюють кістки, нормалізують роботу серця та нервової системи.

Клітковина

Капуста містить багато клітковини, яка покращує травлення, запобігає запорам та сприяє очищенню організму від токсинів.

Антиоксиданти

Капуста є джерелом антиоксидантів, які захищають клітини організму від пошкоджень вільними радикалами, сповільнюючи процеси старіння.

Низька калорійність

Капуста має низьку калорійність, що робить її ідеальним продуктом для людей, які стежать за своєю вагою.

Яка користь капусти для людей похилого віку?

Зміцнення імунітету

Вітамін С, що міститься в капусті, підтримує роботу імунної системи та допомагає організму боротися з інфекціями.

Профілактика остеопорозу

Кальцій та вітамін К, якими багата капуста, зміцнюють кістки та запобігають розвитку остеопорозу - захворювання, яке часто зустрічається у людей похилого віку.

Покращення травлення

Клітковина, що міститься в капусті, нормалізує роботу кишківника та запобігає запорам.

Захист від серцево-судинних захворювань

Калій, який є в капусті, сприяє зниженню кров'яного тиску та підтримує здоров'я серця.

Профілактика раку

Деякі дослідження показують, що споживання капусти може знизити ризик розвитку деяких видів раку.

Як вживати капусту?

Капусту можна вживати у різному вигляді: свіжу, тушковану, квашену, варену. Особливо корисна квашена капуста, адже вона містить пробіотики, які підтримують здоров'я кишківника.

Кому не можна вживати капусту?

Капуста має деякі протипоказання. Людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, такими як гастрит або виразка, слід вживати капусту з обережністю та після консультації з лікарем.