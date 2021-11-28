Суперфінал Танців з зірками 2021: названо ім'я головного претедента на перемогу

Танці з зірками 2021 в останню неділю листопада покажуть суперфінал грандіозного шоу, де за кубок переможця боротимуться три пари: Артур Логай з Анною Кареліною, Ольга Харлан з Дмитром Дікусаром, а також Костянтин Войтенко з Роксоляною Маланчук.

Що відомо про фаворитів суперфіналу шоу - читайте нижче в матеріалі Styler .

Так, згідно з прогнозом одного з букмекерських сайтів, найбільше шансів на перемогу в олімпійської чемпіонки, фехтувальниці Ольга Харлан.

Рейтинг зірок виглядає так:

спортменка Ольга Харлан 2.20

актор Костянтин Войтенко 3.00

актор Артур Логай 3.00

Фото: Артур Логай і Анна Кареліна (instagram.com/tanci1plus1)

Фото: Ольга Харлан і Дмитро Дікусар (instagram.com/tanci1plus1)

Фото: Костянтин Войтенко і Роксоляна Маланчук. (instagram.com/tanci1plus1)

Хто брав участь у проекті, але вилетів

5 вересня 2021 року на екрани вийшов перший випуск нового сезону, який зібрав чотирнадцять зірок і їх партнерів-хореографів.

В останньому півфінальному випуску судді прийняли рішення залишити в півфіналі три пари, а в чвертьфінальному ефірі вилетіли Фаворити шоу Дмитро Каднай і Аліна Лі.

Ще раніше проект покинула Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, і її партнер Юрій Мєшков. До цього вилетів скандальний артист Микола Бочаров (MELOVIN) з Лізою Русиною.

Також в шоу брали участь, але покинули його: артисти Євгенія Власова, Джамала, Lida Lee, Фагот, актор-стриптизер Олексій Суровцев, каратист Станіслав Горуна, а також гумористи Олександра Машлятіна, Іван Люленов і Анастасія Оруджева. Остання - через розрив зв'язок.