Супердобриво без хімії: 8 секретів ідеального компосту за 2 тижні

Компост - це справжнє диво! Він дає потужний результат як натуральне добриво та водночас дозволяє утилізувати все органічне сміття - від кухонних відходів до гнилих фруктів та овочів. Але зовсім недостатньо просто скинути усе в одну купу та чекати на компост. Які ж є важливі тонкощі у прискореному створенні цього добрива?

Важливість розміру

Розмір вашої компостної купи відіграє важливу роль, особливо якщо ви прагнете отримати швидкий компост. Велика купа краще утримує тепло, що прискорює розкладання матеріалів. Оптимальний розмір купи має бути приблизно 1,2 - 1,5 метра в довжину і висоту.

Підтримка вологості

Для перетворення органічних матеріалів у компост необхідна вода, тому важливо стежити за вологістю компостної купи. Новий компост потребує більше води, ніж частково розкладений. Розташування компостної купи біля джерела води спростить збереження необхідної вологості.

Використання термометра

Компостний термометр допоможе контролювати процес компостування. Найкраща температура для компосту становить 50-75 градусів Цельсія, тому термометр допоможе забезпечити ідеальні умови для компостування.

Cтворення компосту - це майже хімічний експеримент з науковим обладнанням (фото: Stockcake.com)

Використання брезенту

Хоча важливо зберігати вологість компостної купи, її надмірна вологість небажана. Накриття купи брезентом може пришвидшити процес компостування, захищаючи від надлишку води під час дощу та підтримуючи внутрішню температуру в діапазоні 55-70 градусів Цельсія, що є ідеальним для компостування.

Вибір матеріалів

Деякі матеріали розкладаються швидше за інші. Для швидкого компостування використовуйте матеріали, багаті на азот, як-от кавову гущу, обрізки трави та навіть пиво, які можуть прискорити процес розкладання.

Додавання ґрунту

Не обмежуйтесь лише кухонними відходами. Додавання ґрунту корисне для прискорення компостування, оскільки ґрунт багатий на мікробну активність. Дотримуйтесь правила 45-45-10: 45% зеленого матеріалу, 45% сухого матеріалу та 10% ґрунту.

Подрібнення матеріалів

Великі шматки компостних матеріалів, такі як дерево або листя, розкладаються повільніше за менші. Подрібнення збільшує площу поверхні, роблячи матеріал більш доступним для бактерій, що пришвидшує розкладання.

Найкращі частинки для компостування мають бути менші за 5 сантиметрів у найбільшому вимірі (фото: Stockcake.com)

Регулярне перемішування

Для розкладання компосту необхідний кисень, а також переміщення матеріалів з країв купи до центру. Регулярне перемішування, наприклад, за допомогою вил або лопати, допоможе пришвидшити процес компостування.