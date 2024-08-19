Супер-дешевий продукт, який спалює жир та знизить рівень цукру в крові

Що треба знати про комфортне схуднення

Коли справа доходить до схуднення, існує багато дієт, які запевняють вас не вживати багато вуглеводів. Це пояснюють тим, що дієта з низьким вмістом вуглеводів має на меті змусити організм спалювати накопичений жир для отримання енергії.

Однак вуглеводи є важливою частиною збалансованого харчування, необхідного для отримання енергії. Рекомендується споживати близько 275 грамів вуглеводів на день.

Нове дослідження показало, що вживання їжі з високим вмістом вуглеводів насправді може допомогти у втраті ваги та знизити рівень цукру в крові.

Так, нова наукова робота показує, що картопля, а особливо печена, може бути ідеальною їжею для людей з діабетом 2 типу.

Що показало дослідження

Більшість людей асоціюють картоплю як щось, що здебільшого смажиться або містить багато жиру, але правильно приготовлена ​​картопля може бути функціональною та здоровою.

У рамках дослідження, яке було опубліковано в National Library of Medicine, 50 учасників з діабетом 2 типу їли або 100 г вареної білої картоплі, або 75 г вареного довгозернистого білого рису щодня протягом 12 тижнів.

З'ясувалося, що люди, які включили щоденну порцію картоплі в свій раціон, відчули помірне зниження рівня глюкози в крові натщесерце, поліпшення складу тіла, зменшення окружності талії і навіть зниження частоти серцевих скорочень у спокої.

Шкірка картоплі є одним з основних факторів її користі для здоров’я, оскільки вона багата клітковиною, відомою як резистентний крохмаль, який, як відомо, покращує рівень цукру в крові, кількість жиру в крові та допомагає вам довше відчувати ситість.

Картопля також є багатим джерелом калію, мінералу, який відіграє вирішальну роль у здоров’ї серця та регуляції артеріального тиску.

Однак важливо відзначити, що спосіб приготування має значення, коли мова йде про картоплю. Учасники дослідження їли печену картоплю, а не смажену або фрі.

Пам'ятайте, що помірність - це запорука здоров'я.