RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Супер-дешевый продукт, который сжигает жир и снизит уровень сахара в крови

Фото: Какой продукт поможет стройности (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Новое исследование показало, что популярный продукт богатый клетчаткой и калием и может помочь снизить талию и снизить уровень сахара в крови.

О чем идет речь, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на National Library of Medicine.

Что нужно знать о комфортном похудении

Когда дело доходит до похудения, существует много диет, уверяющих вас не употреблять много углеводов. Это объясняют тем, что диета с низким содержанием углеводов имеет целью заставить организм сжигать накопленный жир для получения энергии.

Однако углеводы являются важной частью сбалансированного питания, необходимого для получения энергии. Рекомендуется потреблять около 275 г углеводов в день.

Новое исследование показало, что употребление пищи с высоким содержанием углеводов может помочь в потере веса и снизить уровень сахара в крови.

Так, новая научная работа показывает, что картофель, особенно печеный, может быть идеальной пищей для людей с диабетом 2 типа.

Что показало исследование

Большинство людей ассоциируют картофель как то, что в основном жарится или содержит много жира, но правильно приготовленный картофель может быть функциональным и здоровым.

В рамках исследования, опубликованного в National Library of Medicine, 50 участников с диабетом 2 типа ели или 100 г вареного белого картофеля, или 75 г вареного длиннозерного белого риса ежедневно в течение 12 недель.

Выяснилось, что люди, включившие ежедневную порцию картофеля в свой рацион, почувствовали умеренное снижение уровня глюкозы в крови натощак, улучшение состава тела, уменьшение окружности талии и снижение частоты сердечных сокращений в покое.

Кожа картофеля является одним из основных факторов его пользы для здоровья, поскольку она богата клетчаткой, известной как резистентный крахмал, который, как известно, улучшает уровень сахара в крови, количество жира в крови и помогает вам дольше ощущать сытость.

Картофель также является богатым источником калия, минерала, играющего решающую роль в здоровье сердца и регуляции артериального давления.

Однако важно отметить, что способ приготовления имеет значение, когда речь идет о картофеле. Участники исследования ели печеный картофель, а не жареный или фри.

Помните, что умеренность - это залог здоровья.

 

Читайте также, что во многих шоколадках найдены тяжелые металлы.

Напомним, что ученые обнаружили продукт, который убережет от депрессии, если его есть три раза в день.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудениеЗдоровье