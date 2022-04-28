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Суп Фо и много специй: Эктор Хименес-Браво показал, чем кормит воинов ВСУ

Эктор Хименес-Браво помогает украинцам едой (коллаж: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

С первого дня полномасштабного вторжения России в Украину Эктор Хименес-Браво и команда его ресторанов готовит обеды для наших защитников.

В национальном эфире украинский ресторатор и телеведущий рассказал, чем именно кормит тероборону, воинов ВСУ и врачей.

По словам кулинара, его рестораны сегодня готовят 2500-3000 обедов ежедневно.

"Сначала мы готовили по 500 порций еды, но потом собрались и начали выдавать ежедневно 2500-3000 порций", - рассказал судья проекта МастерШеф на СТБ.

Блюда бесплатно раздают не только военным - еда предназначается также для киевской полиции, госпиталей, пожилых людей, нуждающихся в помощи.

Эктор Хименес-Браво помогает украинцам с питанием (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Шеф-повар говорит, что готовит для защитников фьюжн-кухню, которая сочетает и украинские кулинарные традиции, и азиатские.

"Наши герои любят украинскую еду, поэтому у нас всегда есть традиционные салаты, локальные овощи, гречка или рис, мясо. Но также мы готовим вьетнамский суп Фо, используем много разных специй, стараемся сделать наши блюда разнообразными", - комментирует Эктор.

"Хочу, чтобы еда заряжала хорошим настроением наших героев", - добавил повар.

Держите также простой салат по рецепту Клопотенка, от которого вы похудеете и наберетесь витаминов.

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Эктор Хименес-Браво