Суп Фо і багато спецій: Ектор Хіменес-Браво показав, чим годує воїнів ЗСУ

За словами кулінара, його ресторани сьогодні готують 2500-3000 обідів щодня.

""Спочатку ми готували по 500 порцій їжі, але потім зібралися і почали видавати щодня 2500-3000 порцій", - розповів суддя проєкту МастерШеф на СТБ.

Страви безкоштовно роздають не лише військовим - їжа призначається також для київської поліції, шпиталів, людей похилого віку, які потребують допомоги.

Ектор Хіменес-Браво допомагає українцям з харчуванням (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Шеф-кухар каже, що готує для захисників ф’южн-кухню, яка поєднує й українські кулінарні традиції, й азійські.

"Наші герої люблять українську їжу, тому в нас завжди є традиційні салати, локальні овочі, гречка чи рис, м'ясо. Але також ми готуємо в'єтнамський суп Фо, використовуємо багато різних спецій, намагаємося зробити наші страви різноманітними", - коментує Ектор.

"Хочу, щоб їжа заряджала гарним настроєм наших героїв", - додав кухар.