Суп з артишоками і капустою кейл: рецепт легкої страви для обіду і перекусу

Суп з артишоками і капустою кейл - незвична, але доволі смачна перша страва. Втім, інгредієнти можна замінити на більш поширені, майже не змінивши смак супу.

Про те, як приготувати суп з артишоками і капустою кейл, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Файна кухня with Nataliya Mashika".

Що потрібно для супу з артишоками

Для того, щоб приготувати легку першу страву з капустою кейл, необхідні такі інгредієнти:

вода - 2,5-3 л

капуста кейл - 1 пучок

консервована біла квасоля - 2 банки по 540 мл

артишоки - 2 банки по 398 мл

морква - 3 шт.

селера - 4 стебла

цибуля (велика) - 1 шт.

часник - 6 зубчиків

пармезан - до смаку

оливкова (або соняшникова) олія - 3-4 ст. л.

чебрець - 1 ч. л.

орегано - 1 ч. л.

пластівці чилі - 0,5 ч. л.

сіль - до смаку

перець - до смаку

петрушка - 1 пучок

лимонний сік - з 2 лимонів

Як готувати суп з артишоками і капустою кейл

Для того, щоб приготувати суп з артишоками без м'яса, почистьте і подрібніть цибулю та часник. Моркву потрібно почистити та нарізати півкільцями, а селеру - помити і нарізати кружальцями.

В каструлі з товстими стінками нагрійте олію, всипте моркву, селеру та цибулю. Перемішайте інгредієнти і тушкуйте їх приблизно 5 хвилин, на середньому вогні. Час від часу овочі слід помішувати.

Після цього додайте часник, орегано, чебрець і пластівці чилі. Ще раз перемішайте інгредієнти, протушкуйте їх близько 30 секунд, після чого додайте квасолю.

Якщо для супу використовується консервована квасоля, її потрібно промити під проточною водою, щоб прибрати зайву сіль.

Як готувати суп з квасолею та артишоками (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Залийте квасолю водою; за бажанням можна додати кубик бульйону. Капусту кейл потрібно промити та нарізати листя на невеликі шматочки. Стебла капусти не використовуються для супу.

Також кейл можна замінити на білоголову капусту або на шпинат. В другому випадку інгредієнт слід додавати наприкінці приготування.

Суп потрібно довести до кипіння та проварити ще 10 хвилин, до розм'якшення овочів. Щоб зробити страву густішою, можна перебити в блендері декілька охолоджених черпаків страви, а потім змішати суміш з рідким супом в каструлі.

Додайте в суп капусту, а за 2-3 хвилини вкиньте артишоки, розділивши їх на невеликі шматочки. Замість артишоків в суп також можна додати мариновані огірки.

Як готувати овочевий суп з капустою кейл (скриншот / Файна кухня with Nataliya Mashika)

Перемішайте овочевий суп, додайте сіль до смаку та доведіть страву до кипіння. Проваріть суп приблизно 2-3 хвилини, а тим часом наріжте промиту петрушку.

Додайте в готову страву нарізану зелень та лимонний сік. Оскільки вподобання відрізняються, лимонний сік необхідно додавати потроху, куштуючи страву. Присипте овочевий суп з квасолею натертим сиром - і страву можна подавати до столу.