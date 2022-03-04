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В Сумской области уничтожили технику рашистов, которая направлялась в Киев (фото)

Автор: Людмила Жукова

В Сумской области украинская армия доблестно уничтожила военную технику россиян, которые направлялись в Киев.

Снимки техники врага опубликовал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

На кадрах показана дорога "Кипти-Бачевск".

"Это российская техника, шедшая на Киев. Мы смогли остановить ее на Сумщине. Ибо Сумская область северный форпост Украины. Спасибо всем причастным!" - отметил Живицкий.

Также он сообщил информацию по Шосткинскому и Конотопскому районах. По его словам, ситуация более или менее спокойная. Имеются перебои со светом и водой.

"Тероборона работает, коммунальные службы тоже. Потребности общин обеспечиваются, насколько это возможно", - добавил Живицкий.

В Сумской области ВСУ уничтожили технику русских (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)

Напомним, что ВСУ показали фото трофейной техники, которую отбили о оккупантов.

Также читайте, как ВСУ показало, как под Киевом тонут подбитые российские вертолеты.

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