В Сумской области уничтожили технику рашистов, которая направлялась в Киев (фото)

На кадрах показана дорога "Кипти-Бачевск".

"Это российская техника, шедшая на Киев. Мы смогли остановить ее на Сумщине. Ибо Сумская область северный форпост Украины. Спасибо всем причастным!" - отметил Живицкий.

Также он сообщил информацию по Шосткинскому и Конотопскому районах. По его словам, ситуация более или менее спокойная. Имеются перебои со светом и водой.

"Тероборона работает, коммунальные службы тоже. Потребности общин обеспечиваются, насколько это возможно", - добавил Живицкий.

В Сумской области ВСУ уничтожили технику русских (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)