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У Сумській області знищили техніку рашистів, яка прямувала до Києва (фото)

Автор: Людмила Жукова

У Сумській області українська армія доблесно знищила військову техніку росіян, які прямували до Києва.

Знімки техніки ворога опублікував голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

На кадрах показана дорога "Кіпті-Бачевськ".

"Це російська техніка, що йшла на Київ. Ми змогли зупинити її на Сумщині. Бо Сумська область північний форпост України. Дякую всім причетним!"- зазначив Живицький.

Також він повідомив інформацію по Шосткинському та Конотопському районах. За його словами, ситуація більш-менш спокійна. Є перебої зі світлом і водою.

"Тероборона працює, комунальні служби теж. Потреби громад забезпечуються, наскільки це можливо", - додав Живицький.

У Сумській області ЗСУ знищили техніку росіян (фото: facebook.com/Zhyvytskyy)

Нагадаємо, що ЗСУ показали фото трофейної техніки, яку відбили об окупантів.

Також читайте, як ЗСУ показало, як під Києвом тонуть підбиті російські вертольоти.

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