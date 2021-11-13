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Сумская поделилась собственным рецептом фруктового завтрака: на готовку всего 7 минут

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Суббота 13 ноября 2021 06:50
Сумская поделилась собственным рецептом фруктового завтрака: на готовку всего 7 минут Фото: Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska)
Автор: Светлана Мащенко

Сияющая 55-летняя Ольга Сумская поделилась рецептом вкуснейшего и мегаполезного фруктового завтрака, на готовку которого мы потратим всего 7 минут, в одной порции всего 100 калорий, а количество полезностей и уровень наслаждения - неисчислимы!

Об этом актриса рассказала на телеканале "Київ", где она ведет спецрубрику.

Ингредиенты:

  • Банан - 1 шт.
  • Греческие орехи - 100 г
  • Яблоко - 1 шт.
  • Натуральный йогурт - по вкусу

Приготовление фруктового наслаждения:

Порежьте или поломайте банан в чашу блендера, добавьте йогурт. Сбейте до состояния однородности.

Яблоки очистите, порежьте мелким кубиком и выложите в красивую чашку.

На яблоки выложите измельченные греческие орехи. Их можно поджарить, так вкус получится ярче.

Сверху полейте эту красоту бананово-йогуртовой массой и украсьте кусочками яблока.

Наш роскошный завтрак полностью готов!

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Ольга Сумская рецепты
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