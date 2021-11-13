Сумская поделилась собственным рецептом фруктового завтрака: на готовку всего 7 минут
Сияющая 55-летняя Ольга Сумская поделилась рецептом вкуснейшего и мегаполезного фруктового завтрака, на готовку которого мы потратим всего 7 минут, в одной порции всего 100 калорий, а количество полезностей и уровень наслаждения - неисчислимы!
Об этом актриса рассказала на телеканале "Київ", где она ведет спецрубрику.
Ингредиенты:
- Банан - 1 шт.
- Греческие орехи - 100 г
- Яблоко - 1 шт.
- Натуральный йогурт - по вкусу
Приготовление фруктового наслаждения:
Порежьте или поломайте банан в чашу блендера, добавьте йогурт. Сбейте до состояния однородности.
Яблоки очистите, порежьте мелким кубиком и выложите в красивую чашку.
На яблоки выложите измельченные греческие орехи. Их можно поджарить, так вкус получится ярче.
Сверху полейте эту красоту бананово-йогуртовой массой и украсьте кусочками яблока.
Наш роскошный завтрак полностью готов!
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