Сумська розповіла про вчинок рідної сестри, який зробив їй боляче: "Це всі бачили"

22 серпня Сумській виповнилося 58 років. Але вона не планує влаштовувати гучне свято.

Зірка пригадала, що раніше вона любила святкувати день народження з родиною. Втім, нині це вже стало лише спогадами.

"Сьогодні чомусь люди не збираються за одним столом. Пам'ятаю, я готувалася два дні, я виготовляла власноруч такі страви, а я ж готую все життя. Я сумую саме за такою прекрасною родинною компанією. Родинне застілля - це, мені здається, такі щасливі хвилини... Нема вже мами, нема тата, нема свекра", - сказала актриса.

Сумська висловилася про сестру (скріншот)

Також Сумська пригадала про сестру та племінника, якого вона нещодавно соромила за образи в бік своєї старшої доньки Антоніни Паперної. Вона зазначила, що готова до примирення.

"Я мрію про це. Телефон, дорогі мої, ріднесенькі, завжди на зв'язку. Де ці телефонні дзвінки, де СМС? Я відкрита до спілкування і завжди була", - заявила Сумська.

"Я не знаю, чому так склалось. Вірніше, я знаю, але я не буду озвучувати, на відміну від родичів. Я не маю виправдовуватися", - додала вона.

Але актриса розповіла, що нещодавно бачилася з сестрою. Втім, ця подія не принесла їй радості. Це було під час нагородження лауреатів Шевченківської премії. Вона зайшла до зали та побачила відомих артистів, серед яких була її сестра. Сумська привіталася з усіма.

"Всі вітаються - сестра не повертає голови. І це всі бачили. Як це мені? Ну, можна хоча б кивнути чи що. Як можна це сприймати? Це боляче", - зізналася актриса.

"Я готова спілкуватись, я люблю її, як і раніше. Це та людина, яка привела мене в цю професію. Це моя друга мама", - усе ж додала вона.