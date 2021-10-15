Под Сумами продают воздух в банке: сколько стоит такой сувенир (фото)

В селе Верхняя Сыроватка Сумской области в одном из поселков продают как сувениры консервные банки с "воздухом родины". В частности, продаются они в сети, а одна банка стоит 40 гривен.

Об этом сообщил пользователь Роман Голуб на Facebook -странице "Верижанская ОТГ Верхняя Сыворотка - Наследие предков!".

На сувенирной банке изображено фото поселка с надписью "Верижанське воздух родины". Кроме того, срок годности воздуха до 31 декабря 2222 года.

В составе такого сувенира входит проценты воздуха из всех поселков Верижанської объединенной территориальной общины: 30% из Верхней Сыворотки, 10% – из Железняка, 7% – из Стенок, 8% – из Новоселицы, 20% – из Большого Бобрик, 10 – с Малого Бобрик и по 5% из поселков Івахнівка, Юсупівка и Каменный.

"Сувенир для родственников, живущих далеко от родного дома", – подписал сообщение Голуб. Также он добавил, что все средства по продаже пойдут на развитие музейной комнаты "Vерижица".

В Сумской области в качестве сувенира продают воздух в банке (facebook.com/groups/Vерижанська ОТГ Верхняя Сыворотка - Наследие предков!)

В комментариях пользователи отреагировали на необычный сувенир.