Под Сумами продают воздух в банке: сколько стоит такой сувенир (фото)
В селе Верхняя Сыроватка Сумской области в одном из поселков продают как сувениры консервные банки с "воздухом родины". В частности, продаются они в сети, а одна банка стоит 40 гривен.
Об этом сообщил пользователь Роман Голуб на Facebook-странице "Верижанская ОТГ Верхняя Сыворотка - Наследие предков!".
На сувенирной банке изображено фото поселка с надписью "Верижанське воздух родины". Кроме того, срок годности воздуха до 31 декабря 2222 года.
В составе такого сувенира входит проценты воздуха из всех поселков Верижанської объединенной территориальной общины: 30% из Верхней Сыворотки, 10% – из Железняка, 7% – из Стенок, 8% – из Новоселицы, 20% – из Большого Бобрик, 10 – с Малого Бобрик и по 5% из поселков Івахнівка, Юсупівка и Каменный.
"Сувенир для родственников, живущих далеко от родного дома", – подписал сообщение Голуб. Также он добавил, что все средства по продаже пойдут на развитие музейной комнаты "Vерижица".
В Сумской области в качестве сувенира продают воздух в банке (facebook.com/groups/Vерижанська ОТГ Верхняя Сыворотка - Наследие предков!)
В комментариях пользователи отреагировали на необычный сувенир.
- Фантастика становится реальностью! Прекрасный сувенир-упоминание! Прямо "Дыхание родной земли" - современно, креативно, необычно;
- Умные люди понимают, что это не бизнес, а пиар-ход для популяризации истории и развития музейного дела в родном селе;
- Суперовый пиар-ход. Успехов Вам!.
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