Под Сумами произошел выброс аммиака: экологи сделали заявление о ЧП

Под Сумами произошел выброс аммиака 7 октября из-за разгерметизации железнодорожной цистерны возле станции Торопиловка вблизи поселка Степановка.

Инцидент произошел сегодня днем. Информацию о ЧП подтвердили в пресс-службе Сумской ОГА.

По словам директора департамента гражданской защиты населения Сумской облгосадминистрации Александра Милаша, никаких звонков в аварийно-спасательные службы региона относительно данного происшествия не поступало, а о факте инцидента стало известно из соцсетей.

Так, утечку аммиака зафиксировали очевидцы, которые сняли соответствующее видео и распространили в интернете.

Милаш рассказал, что на место ЧП выехали представители Нацполиции, Главного управления ГСЧС в области и Сумского областного лабораторного центра Минздрава.

"По информации директора лабораторного центра Владимира Збаражском, концентрация аммиака в воздухе является предельно допустимой и не несет угрозы жизни и здоровью жителям Степановки или других населенных пунктов области", - сообщил чиновник.

Спикер Сумской прокуратуры Наталья Науменко заявила, что по факту выброса аммиака под Сумами было начато уголовное производство.

"В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства выброса аммиака, который произошел на станции Торопиловка. В ЕРДР внесены сведения по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК Украины", - написала она в своем Facebook.

Полиция установила, что действительно аммиак сегодня перегружала агрокомпания. Вероятно, произошла разгерметизация железнодорожной цистерны и произошла утечка.

Как отметила начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко, ввиду свойство этого газа его концентрация скорее всего "уже разбавлена ​​воздушными массами и угрозы для людей не представляет".

Видео: Под Сумами произошла утечка аммиака

Напомним, зимой в Одессе эвакуировали лицей из-за разлитого раствора аммиака.

Ранее сообщалось, что в Украине приговорили агента ФСБ РФ к 10 годам тюрьмы за подготовку теракта в Северодонецке - диверсант пытался взорвать резервуары с аммиаком на территории завода "Северодонецкое объединение Азот".