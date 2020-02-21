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В Одессе эвакуировали лицей из-за разлитого раствора аммиака

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 15:25
В Одессе эвакуировали лицей из-за разлитого раствора аммиака
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В одесском лицее разлили раствор аммиака

В Суворовском районе Одессы из-за разлитого раствора аммиака эвакуировали лицей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции и специалисты химико-радиометрической лаборатории ГСЧС. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.1 ст.296 УК Украины).

"Сегодня неустановленное лицо разлило возле учебного заведения жидкость с резким запахом, что вынудило учеников и учителей прервать учебный процесс. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в городе Лохвица (Полтавская область) на территории частного домовладения погибли трое человек в результате отравления опасными парами.

Добавим, что в Житомирской области из-за распыления газа пострадали 13 детей. Распылил газ один из учеников школ города Коростышев в туалетном помещении.

Также в Чернигове произошла эвакуация учащихся школы №21 из-за распыления неизвестного вещества. В результате происшествия пострадали четыре ученика, которых доставили в областную детскую больницу.

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Новости Украины Одессаэвакуацияшколааммиак
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