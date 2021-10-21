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Под Сумами на кладбище для животных нашли останки человека: лежали прямо на могиле

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Ахтырка, Четверг 21 октября 2021 10:59
Под Сумами на кладбище для животных нашли останки человека: лежали прямо на могиле На кладбище для животных нашли останки человека (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Ахтырке Сумской области на кладбище для животных обнаружили останки человека. Они лежали прямо на могиле собаки.

Об ужасной находке сообщила женщина и опубликовала видео на странице в Facebook "Подслушано в Охтырке".

"Нашли человеческие кости в Ахтырке на кладбище для животных, за объездной дорогой. Вот полностью кости человека: череп, челюсть, ребра. Полностью человек... На собачьей могиле", - рассказала женщина на видео.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Человеческие останки лежали у могил животных. В комментариях украинцы отреагировали на увиденное и высказали свои предположения об ужасной находке.

  • Кошмар.Так сообщите куда следует. Это явно криминал.
  • Капець. Ну ці останки, м'яко кажучи не "першої свіжості", це однозначно. Тільки чому вони зверху? Дощами вимило? Так дощів таких не було. В любому випадку, людину повинні були шукати, якщо це не захоронення в ВОВ?
  • Це дійсно можуть бути останки солдата з Другої світової війни. Хотілось би звернутись до тих, хто натрапляє на такі останки: будь ласка,не розкопуйте їх далі самі, адже при них може бути капсула,в якій зберігаються особисті дані бійця, яку не можна відкривати, адже пошкодиться папір і неможливо буде ідентифікувати бійця.
  • Это кладбище честно говоря очень не к месту. Началось с хомячка, а закончится неизвестно чем. Ведь там рядом в войну оборона была и у людей это места почета, а у нас заняли пол леса могилами животных. Кладбище для животных есть за Юрьевским кладбищем уже давно. Этого мало было? А там постояно шашлыки, гулянья с детьми разве это то место для захоронений пусть даже и животных.

Как мы ранее писали, в Днепре разрушили кладбище для домашних животных.

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