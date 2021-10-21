Под Сумами на кладбище для животных нашли останки человека: лежали прямо на могиле

В Ахтырке Сумской области на кладбище для животных обнаружили останки человека. Они лежали прямо на могиле собаки.

Об ужасной находке сообщила женщина и опубликовала видео на странице в Facebook "Подслушано в Охтырке".

"Нашли человеческие кости в Ахтырке на кладбище для животных, за объездной дорогой. Вот полностью кости человека: череп, челюсть, ребра. Полностью человек... На собачьей могиле", - рассказала женщина на видео.

Видео можно посмотреть по этой ссылке.

Человеческие останки лежали у могил животных. В комментариях украинцы отреагировали на увиденное и высказали свои предположения об ужасной находке.