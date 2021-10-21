Під Сумами на кладовищі для тварин знайшли останки людини: лежали прямо на могилі

В Охтирці Сумської області на кладовищі для тварин виявили останки людини. Вони лежали прямо на могилі собаки.

Про жахливу знахідку повідомила жінка і опублікувала відео на сторінці в Facebook "Підслухано в Охтирці".

"Знайшли людські кістки в Охтирці на кладовищі для тварин, за об'їзною дорогою. Ось повністю кістки людини: череп, щелепа, ребра. Повністю людина... На собачій могилі", - розповіла жінка на відео.

Відео можна подивитися за цим посиланням.

Людські останки лежали біля могил тварин. У коментарях українці відреагували на побачене і висловили свої припущення про жахливу знахідку.