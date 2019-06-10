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Под Сумами в ДТП погиб чиновник облсовета: подробности (фото)

STYLERПроисшествия    10.06.2019 - 16:46
Под Сумами в ДТП погиб чиновник облсовета: подробности (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Авария забрала две жизни, третий пассажир был госпитализирован

В ДТП погиб чиновник Сумского областного совета Алексей Сябренко - авария произошла возле Тростянца 9 июня около 16:00 и также забрала жизнь водителя служебного авто Hyundai Elantra. Об этом сообщил Михаил Дубровский из Национальной академии госуправления при президенте Украины на своей Facebook-странице.  

Пресс-секретарь Сумской прокуратуры Наталья Науменко рассказала, что заместитель начальника управления имуществом Сумского облсовета (1977 года рождения) находился в машине на переднем сидении. Кроме него и водителя (1978 года рождения) в салоне также был третий пассажир (1985 года рождения) - его госпитализировали с травмами в Тростянецкую ЦРБ.

Под Сумами в ДТП погиб чиновник облсовета: подробности (фото)

Алексей Сябренко (фото из сети)

В Главном управлении Нацполиции в Сумской области рассказали, что авто двигалось в направлении Тростянца и водитель не справился с управлением - машина съехала в кювет и перевернулась на автодороге Н-12 "Сумы - Полтава" на 47 км.

Под Сумами в ДТП погиб чиновник облсовета: подробности (фото)

Фото с Facebook-страницы Натальи Науменко

По факту происшествия начато следствие по  ч. 2 ст. 286 Криминального кодекса Украины.

Под Сумами в ДТП погиб чиновник облсовета: подробности (фото)

Фото с Facebook-страницы Натальи Науменко

Как сообщалось ранее, 8 июня в Одессе попала в ДТП дочь Анатолия Гриценко Анна. Девочка находилась в автобусе со своими одноклассниками - киевские школьники ехали на экскурсию - и в транспорт врезался легковой автомобиль Mersedes.

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который в нетрезвом состоянии наехал на патрульную полицейскую

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