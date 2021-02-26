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В Сумах на заседании облсовета вспыхнула драка: видео потасовки

Автор: Владимир Костырин

В Сумах на заседании областного совета произошла потасовка. Дерущихся пытались разнять правоохранители. Инцидент 26 февраля в зале заседания во время проведения 5-й сессии сняли на камеры очевидцы.

Видео конфликта опубликовано на Telegram-канале Pavlovsky News.

Как видно на кадрах, выяснение отношений при помощи кулаков и пинков проходило во время обсуждения одного из вопросов повестки дня. В зале около прохода собрались десятки людей: депутаты, журналисты, правоохранители и другие граждане. Вспыхнул спор, который перерос в драку.

Что стало причиной конфликта - неясно.

Правоохранители предпринимали попытки разделить противоборствующие стороны, но им этого не удалось.

Потасовка проходила на фоне выступления депутата на трибуне зала заседаний.

В пресс-службе полиции Сумской области о сегодняшнем инциденте в зале заседаний облсовета ничего не говорится.

Видео: На заседании Сумского облсовета произошла потасовка 26 февраля

Ранее сообщалось, что в Харькове депутата вынесли с трибуны за слова о "государственном перевороте", а сам инцидент попал на видео.

Также мы писали о том, что в феврале нардепы устроили драку в Раде из-за закрытия ряда телеканалов.

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Новости Украины Сумыоблсоветдракаинцидент
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