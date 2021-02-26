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У Сумах на засіданні облради спалахнула бійка: відео штовханини

Автор: Володимир Костирін

В Сумах на засіданні обласної ради сталася штовханина. Правоохоронці намагалися розборонити забіяк. Інцидент 26 лютого в залі засідання під час проведення 5-ї сесії зняли на камери очевидці.

Відео конфлікту опубліковано на Telegram-каналі Pavlovsky News.

Як видно на кадрах, з'ясування стосунків за допомогою кулаків і стусанів проходило під час обговорення одного з питань порядку денного. У залі близько проходу зібралися десятки людей: депутати, журналісти, правоохоронці та інші громадяни. Спалахнула суперечка, яка переросла в бійку.

Що стало причиною конфлікту - неясно.

Правоохоронці робили спроби розділити протиборчі сторони, але їм цього не вдалося.

Штовханина відбувалася на фоні виступу депутата на трибуні залу засідань.

У прес-службі поліції Сумській області про сьогоднішній інцидент в залі засідань облради нічого не говориться.

Відео: На засіданні Сумської облради сталася бійка 26 лютого

Раніше повідомлялося, що в Харкові депутата винесли з трибуни за слова про "державний переворот", а сам інцидент потрапив на відео.

Також ми писали про те, що в лютому нардепи влаштували бійку в Раді через закриття низки телеканалів.

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Новини України Сумиоблсоветбійкаинцидент
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