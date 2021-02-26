У Сумах на засіданні облради спалахнула бійка: відео штовханини

Як видно на кадрах, з'ясування стосунків за допомогою кулаків і стусанів проходило під час обговорення одного з питань порядку денного. У залі близько проходу зібралися десятки людей: депутати, журналісти, правоохоронці та інші громадяни. Спалахнула суперечка, яка переросла в бійку.

Що стало причиною конфлікту - неясно.

Правоохоронці робили спроби розділити протиборчі сторони, але їм цього не вдалося.

Штовханина відбувалася на фоні виступу депутата на трибуні залу засідань.

У прес-службі поліції Сумській області про сьогоднішній інцидент в залі засідань облради нічого не говориться.

Відео: На засіданні Сумської облради сталася бійка 26 лютого