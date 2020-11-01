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В Сумах пассажир напал на водителя троллейбуса за отказ остановиться по его требованию

Сумы, Воскресенье 01 ноября 2020 10:13
В Сумах пассажир напал на водителя троллейбуса за отказ остановиться по его требованию
Пассажир избил водителя троллейбуса в Сумах (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Styler

Пассажир устроил драку с водителем троллейбуса в Сумах

В Сумах в общественном транспорте между водителем и пассажиром возник конфликт, который закончился дракой. Мужчина набросился с кулаками на водителя троллейбуса, потому что тот не остановился по его требованию. На место инцидента вызвали полицию, а пострадавшему понадобилась медицинская помощь врачей.

Как сообщило местное предприятие "Электроавтотранс", во время движения возле одной из остановок пассажир внезапно захотел выйти из салона троллейбуса.

Он потребовал немедленно остановить транспорт. Но водитель отказал ему, после чего агрессивный пассажир несколько раз ударил водителя пакетом. В свертке, говорят, предположительно была стеклянная бутылка.

Другие пассажиры, которые тоже ехали в троллейбусе, вмешались в конфликтную ситуацию и позвонили в полицию.

"В очередной раз руководство и многочисленный коллектив "Электроавтотранс" обращается к пассажирам общественного транспорта быть взаимовежливыми и проявлять уважение к водителям и кондукторам. Помните, именно эти люди ежедневно выходят в линию, чтобы вы имели возможность вовремя добраться до места назначения", - подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Полиция, приехавшая на место инцидента, задержала мужчину. А пострадавшему водителю медики наложили несколько хирургических швов на бровь.

В Сумах пассажир напал на водителя троллейбуса за отказ остановиться по его требованиюПолиция задержала пассажира за избиение водителя троллейбуса
(фото: 0542.ua сайт города Сумы)

Делом занимается полиция.

Напомним, ранее в Киеве двое подростков устроили драку в трамвае возле станции метро "Черниговская". Несовершеннолетние выбили стекло, а также начали бить кондуктора.

Также сообщалось, что двое молодых людей в Днепре разбили стекло вагоне трамвая и избили водителя. Инцидент произошел рано утром, когда трамвай ехал в направлении города.

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