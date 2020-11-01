У Сумах пасажир напав на водія тролейбуса через відмову зупинитися на його вимогу

Пасажир побив водія тролейбуса у Сумах (колаж: РБК-Україна)

Пасажир влаштував бійку з водіем тролейбуса у Сумах

У Сумах в громадському транспорті між водієм і пасажиром виник конфлікт, який закінчився бійкою. Чоловік накинувся з кулаками на водія тролейбуса, бо той не зупинився на його вимогу. На місце інциденту викликали поліцію, а потерпілому знадобилася медична допомога лікарів.

Як повідомило місцеве підприємство "Електроавтотранс", під час руху біля однієї із зупинок пасажир раптово захотів вийти із салону тролейбуса.

Він вимагав негайно зупинити транспорт. Але водій відмовив йому, після чого агресивний пасажир кілька разів вдарив водія пакетом. У пакунку, зауважують, імовірно була скляна пляшка.

Інші пасажири, які теж їхали у тролейбусі, втрутилися у конфліктну ситуацію і подзвонили до правоохоронців.

"Вкотре керівництво та численний колектив "Електроавтотранс" звертається до пасажирів комунального транспорту бути взаємоввічливими та проявляти повагу до водіїв й кондукторів. Пам’ятайте, саме ці люди щодня виходять в лінію, аби ви мали змогу вчасно дістатися місця призначення", - наголосили у прес-службі підприємства.

Поліція, яка приїхала на місце інциденту, затримала чоловіка. А потерпілому водієві медики наклали кілька хірургічних швів на брову.

Поліція затримала пасажира за побиття водія тролейбуса (фото: 0542.ua сайт міста Суми)

Справою займається поліція.

Нагадаємо, раніше у Києві двоє підлітків влаштували бійку в трамваї біля станції метро "Чернігівська". Неповнолітні вибили скло, а також почали бити кондуктора.

Також ми повідомляли, що двоє молодиків у Дніпрі розбили скло вагоні трамвая і побили водія. Інцидент стався рано-вранці, коли трамвай їхав у напрямку міста.