У Сумах пасажирка понівечила кондуктора через маску: фото і деталі НП

Пасажирка побила кондуктора через маску в Сумах (колаж: РБК-Україна)

У Сумах пасажирка накинулася на кондуктора через маску і покалічила її

У Сумах кондуктор постраждала від рук неадекватної пасажирки. Жінка зайшла в тролейбус без захисної маски, почала сваритися з кондуктором і водієм, а потім і зовсім накинулася з кулаками на жінку-кондуктора.

Про кричущий інцидент розповіли в Facebook КП СМР "Електроавтотранс". Сталося це ввечері 16 вересня в тролейбусі №275 ("Хімгородок" - "Центроліт").

Кондуктор Світлана розповіла, що на одній із зупинок в транспорт зайшло дві жінки. Одна з них була без маски, та ще й з ознаками алкогольного сп'яніння. У відповідь на зауваження надіти маску вона стала лаятися з кондуктором і водієм. Тоді останній змушений був зупинитися, а кондуктор вийшла назовні і стала викликати поліцію. Тоді пасажирка і накинулася на Світлану.

"Розлючена пасажирка накинулася на неї: спочатку працівниця підприємства отримала удар в обличчя, потім удари по руках, ногах, тілу. Зупинити бійку і заспокоїти п'яну пасажирку насилу змогли водій, перехожі і поліція, яка вже прибула на місце за викликом", - йдеться в повідомленні.

Тепер у Світлани на руках і обличчі численні гематоми, забій 3-го і 4-го пальців лівої руки і променевої кістки на правій руці. Медики надали кондуктору допомогу, а пасажирка тепер матиме проблеми із законом.

У Сумах пасажирка побила кондуктора (фото: facebook.com/КП-СМР-Електроавтотранс)

У пресслужбі також додали, що такі випадки дуже поширені. Так, за останній тиждень всього сталося чотири подібних конфлікти в громадському транспорті. На щастя, там обійшлося без каліцтв.

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