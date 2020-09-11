В Сумах маршрутка врезалась в легковушку: автобус взорвался (видео)

В Сумах произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля, которое завершилось взрывом и пожаром. К счастью, происшествие обошлось без жертв.

В салоне автобуса во время аварии еще не было пассажиров - водитель выезжал с заправки на автовокзал. Об этом передает ТСН.

Сразу после столкновение с легковушкой взорвались газовые баллоны, которые были в бусе.

Затем загорелся сам пассажирский автобус, и вскоре пламя перекинулось также и на другое авто. Возник высокий риск еще одного взрыва, так как в легковушке также было газовое оборудование.

На место ДТП оперативно прибыли пожарные и спасатели, которым удалось предотвратить взрыв.

Отмечается, что оба автомобиля полностью выгорели, хотя огонь потушили довольно быстро.

Маршрутчик отделался только испугом, а для водителя легковой машины вызвали медиков, но мужчина решил отказаться от госпитализации.

Видео: В Сумах взорвалась маршрутка после ДТП

Ранее сообщалось, что в Киеве авто влетело в маршрутку и загорелось, и пострадавшие чуть не погибли в огне.

Напомним, что в августе под Скадовском в ДТП с микроавтобусом погибли трое людей, двое из них - дети.