В Сумах две девушки бросили в колодец котят: какое наказание грозит студенткам

Две девушки-студентки из сумского училища засняли на камеру свои издевательства над животными. Они взяли двух котят, поцеловали их, а потом с улыбками бросили в глубокий колодец. Видео жестоко обращения с животными появилось в социальных сетях и вызывало гнев у пользователей.

Девушек с видео очень быстро опознали – это Клименко Диана и Заика Марина, обе учатся в Сумском высшем профессиональном училище строительства и дизайна, на 1 курсе по специальности визаж и парикмахер. Третью особу, которая снимала на видео жуткое зверство, установить пока не удалось.

В Сумах девушки-студентки выбросили в колодец котят

После того, как видео разлетелось по социальном сетям, девушками заинтересовалась полиция. Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, по данному факту открыто уголовное производство.

"Только по факту жестоко обращения с животными начато уголовное производство. Сведения в ЕРДР внесены по ч.3 ст.299 УК Украины. Речь идет об обнародованном на странице в Facebook видео, на котором две девушки бросили в колодец двух котят. Предварительно установлено, что происшествие произошло в г. Сумы. Другие обстоятельства, а также личности девушек, будут установлены в ходе следствия", - сказано в сообщении.

Позже пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвира Биганова сообщила на своей странице в Facebook, что личности девушек установлены.

Согласно Уголовному кодексу Украины, действия студенток подпадают под ч. 3 ст. 299 – жестокое обращение с животными. Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.