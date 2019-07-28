Султан из "ДНР": фото боевика удивило сеть

Боевик "ДНР" сфотографировался с потрепанным торшером на голове на фоне развалин. Данный снимок опубликовал известный блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Такие "смешные" фотографии любят делать члены незаконных вооруженных формирований из РФ, а не местные так называемые "ополченцы". При этом боевика не сильно волнует тот факт, что данный торшер когда-то стоял в чьем-то доме, а теперь из-за войны вещи украинцев разбросаны по разгромленным территориям.

Боевик "ДНР" сделал нелепое фото и удивил сеть (фото: twitter.com/666_mancer)

Пользователи соцсети также отреагировали на этот снимок.

Торшероголовые;

Гусар;

Это уже не республика, это монархия;

С абажуром все понятно, а что за фигня на автомате, зеленого цвета?

Есть предположение, что это сигналка.

Скриншоты с Twitter

Напомним, что в сети появились фотографии массового захоронения боевиков на родине Януковича в Енакиево. При этом погибших пророссийских боевиков просто закапывают в землю. Снимки данного инцидента были сделаны в начале июля 2019 года.

На снимках видны не только свежие могилы пророссийских боевиков, но также можно заметить вырытые ямы для следующих захоронений. По словам пользователей сети, пророссийских боевиков зарыли, как животных.

Ранее сообщалось о том, что в Москве на улице зарезали боевика "ДНР". Инцидент произошел прямо на скамейке. Словесная перепалка с другим мужчиной стоила террористу жизни.