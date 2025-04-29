Сукня в стилі бохо: скільки коштує ефектний "лук" дружини Усика

Який образ обрала дружина Усика

Для нової серії фото Катерина Усик обрала сукню з віскози ніжно-бежевого відтінку та вільного крою.

Вбрання має глибокий V-подібний виріз і довгі, об'ємні рукави, що відкривають плечі, а також безліч складок і рюшів.

Доповнити сукню в стилі бохо дружина Усика вирішила зібраним у хвіст волоссям і природним макіяжем у нюдових відтінках.



Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Скільки коштує сукня дружини Усика

Катерина обрала вбрання від бренду Zimmermann.

Ціна сукні Illuminate Draped Maxi Dress становить 9400 саудівських ріалів. Якщо перевести цю суму в гривні, її вартість становить приблизно 102 800 - 103 800 гривень.



Сукня як у Катерини Усик (фото: en-saudi.ounass.com)

З чим носити сукню як у дружини Усика

Для більш розслабленого луку доповніть її плоскими сандалями або еспадрильями. Добре також підійдуть мінімалістичні шкіряні шльопанці.

Як аксесуари вибирайте плетену сумку або сумку-шопер з натуральних матеріалів. Також можна доповнити лук капелюхом, золотими або срібними прикрасами та сонцезахисними окулярами в стильній оправі.



Катерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

З огляду на колір сукні, під неї добре підійдуть аксесуари в нейтральній палітрі, а також пастельні відтінки, золоті та срібні прикраси, а також акценти з натуральних матеріалів.

Оскільки сукня сама по собі має багато деталей (драпірування, зав'язки, рюші), не перевантажуйте образ зайвою кількістю яскравих аксесуарів.



Катерина Усик показала сукню в стилі бохо (фото: instagram.com/usyk_kate1505)